Бренд смартфонов Essential создателя Android Энди Рубина перешел в собственность стартапа Nothing сооснователя OnePlus

В прошлом месяце сооснователь и бывший глава бренда OnePlus Карл Пей представил свой новый бизнес-проект под оригинальным названием Nothing. Теперь же стало известно, что в собственность Nothing перешел бренд смартфонов Essential — сделку закрыли месяц назад, но СМИ обратили внимание на это только сейчас.

Nothing заключила сделку с Essential, предусматривающую передачу интеллектуальной собственности, 11 ноября 2020 года, а 6 января 2021 года она была завершена. В собственность Nothing перешли существующие товарные знаки, логотип и бренд Essential. Сумма сделки не раскрывается. Зачем Nothing понадобился бренд Essential, пока лишь можно только гадать. О планах нового стартапа Карла Пея по существу известно ровным счетом Nothing, за исключением абстрактных заявлений об оригинальной потребительской электронике из кастомных компонентов и стирании грани между человеком и технологиями.

Если верить последним слухам, то первым продуктом Nothing станут полностью беспроводные наушники, которые выйдут этим летом и положат начало созданию уникальной экосистемы умных устройств, способных взаимодействовать с пользователем по-новому. Нам не терпится узнать, как они будут называться.

Что же касается Essential, увы, история многообещающего стартапа создателя Android Энди Рубина оказалась короткой — она была создана в 2015 году, а в апреле 2020 года компания прекратила свое существование. За три года Essential выпустил только одно устройство — смартфон Essential Phone (он же — Essential PH-1, вот наш обзор). Перед закрытием производитель разрабатывал наряду с другими проектами весьма необычный смартфон Project Gem с очень вытянутым экраном, похожий на пульт от телевизора. Он должен был привнести совершенно новый опыт работы с мобильными устройствами. Возможно, Nothing хочет воплотить какие-то из идей Essential в собственных продуктах.