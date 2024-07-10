ТЦК с начала года выписали почти 12 тыс. штрафов (больше чем за весь 2023 год) — как проверить есть ли вы в перечне?

В Украине продолжается мобилизация и кампания по обновлению данных военнообязанных. Миллионы мужчин и женщин добросовестно выполняют свой долг перед государством. Однако и без нарушений или ошибок тоже не обходится.

По данным Опендатабот, с начала этого года ТЦК составили и передали в исполнительную службу 11 798 штрафов за нарушение правил воинского учета. За первую половину года ТЦК передали для принудительного взыскания с должников больше штрафов, чем за весь 2023 год. В прошлом году с украинцев пытались принудительно взыскать 10 337 подобных штрафов.

Сейчас треть выписанных штрафов уже закрыта — 4236 взысканий. В то же время 7562 штрафа все еще взимается с должников.

Отмечается, что речь идет не обо всех штрафах, вынесенных ТЦК за нарушение правил воинского учета. В отчете фигурируют только те штрафы, которые были переданы на принудительное взыскание в исполнительную службу. Соответственно, нарушители были внесены в Единый реестр должников. Из-за открытия подобного исполнительного производства может быть наложен арест на средства и имущество должника, с помощью которых в дальнейшем погасят долг.

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Далеко не все граждане могут знать, что на них ТЦК наложил штраф за нарушение правил воинского учета и пытается взыскать его через исполнительную службу. Чтобы это не стало для кого-то сюрпризом, Опендатабот предлагает возможность проверить наличие такого штрафа. Это можно сделать по следующему адресу. Для проверки достаточно внести в соответствующие поля данные о себе или близком человеке: ФИО и дату рождения. По результатам проверки лицо получит справку об отсутствии или наличии открытых в отношении него (или родственника) исполнительных производств.

Источник: Опендатабот