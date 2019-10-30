Dell выпустила защищённый планшет Latitude 7220 Rugged Extreme стоимостью от $1900

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Компания Dell сообщила о выпуске новой модели защищённого планшета Latitude 7220 Rugged Extreme, предназначенного для применения сотрудниками, которые часто работают в поле, в том числе в экстремальных условиях. По заверениям производителя, это один из наиболее лёгких и мощных защищенных 12-дюймовых планшетов.

Отмечается, что планшет Latitude 7220 Rugged Extreme успешно прошёл тестирование по стандарту MIL-STD-810G/H, а также сертифицирован по стандарту IP65 (защита от пыли, грязи, воды) и по классу 1 Div 2. Устройство сохраняет работоспособность при падении с высоты до 1,2 метра, а также при температуре окружающей среды от -30 до +63 градусов Цельсия.

Новая модель оснащена 12-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и максимальной яркостью 1000 нит. Экран имеет антибликовое покрытие. Используемая сенсорная панель позволяет работать в перчатках. Поддерживается возможность использования стилуса Rugged Active Pen. Планшет Latitude 7220 Rugged Extreme может быть сконфигурирован в соответствие с пользовательскими пожеланиями. Среди доступных опций упоминаются процессор Intel 10-го поколения и твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe ёмкостью до 2 ТБ.

Опционально доступны дополнительная двойная батарея с возможностью горячей замены и экосистема зарядки на ходу. Система поддерживает беспроводную связь Wi-Fi 802.11ax, мобильную связь 4G/LTE, содержит модуль навигации GPS. Для обеспечения безопасности доступны встроенная инфракрасная камера с поддержкой Windows Hello и опциональный сканер отпечатков пальцев.

Новый планшет Dell Latitude 7220 Rugged Extreme уже доступен в продаже по цене от $1899. О поступлении новинки на украинский рынок будет объявлено позже.