DeLorean возвращается — в виде современного электрического купе Alpha 5 с дверью «Крылья чайки», 500 км на одном заряде и «максималкой» 240 км/ч

Легендарная автомобильная фирма DeLorean, известная культовым DMC-12 из серии фильмов «Назад в будущее», представила первый полностью электрический автомобиль. По замыслу компании, DeLorean Alpha 5 должен возглавить процесс возрождения и позволить вступить в зарождающуюся эру электромобилей.

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Alpha 5 создается командой из США во главе с Йостом де Врисом, бывшим сотрудником Tesla и Karma Automotive, а в настоящее время генеральным директором DeLorean.

Новый электромобиль представляет собой купе с пропорциями спортивных авто. Его дизайн далек от оригинального DeLorean 1981 года, к которому мы привыкли. Несмотря на отличия, новая Alpha 5 сохраняет определенные черты, которые являются данью прошлому или, скорее, наследию компании.

Важно отметить, что дизайн выполнен компанией Italdesign. Автомобиль получил тонкие и круглые блоки фар с отсылкой на наследие бренда 1980-х годов. Также Alpha 5 имеет толстые решетки над задним стеклом, колеса в стиле турбины и двери типа «крыло чайки».

Внутри авто появились два отдельных задних сидения, а водительское место лишилось большинства традиционных элементов управления. Их все перенесли на сенсорный экран, который расположен на центральной консоли. Водитель получает полностью цифровую комбинацию приборов и рулевое колесо с плоским дном.

Поскольку это полностью электрический автомобиль, интерес представляет двигательная установка. DeLorean ставит перед собой очень высокие цели с Alpha 5. Его производительность сравнивают с Mercedes-AMG GT, и они ожидают, что он будет иметь запас хода около 500 километров. Он сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 4 секунды и достигать максимальной скорости 240 км/ч.

Автономность превысит 480 километров по циклу EPA. Это фактор, который необходимо учитывать, поскольку цикл EPA, применяемый в Соединенных Штатах, гораздо более требователен, чем цикл утверждения WLTP, применяемый в Европе.

Топ-менеджер DeLorean не стал вдаваться в подробности о трансмиссии, просто заявив, что она строится в Италии и что на ее поставку заключены сделки с британскими компаниями.

Производство Alpha 5 должно начаться в 2024 году, а первое мероприятие, на котором новый DeLorean будет показан вживую, состоится в августе следующего года.

На первом этапе продаж Alpha 5 будет доступна в ограниченной серии из 88 экземпляров в знак уважения к роли легендарного DMC в фильме «Назад в будущее» (машина разгонялась до 88 миль в час, чтобы переместиться во времени). Остальные автомобили серии будут производиться в небольших объемах.

Но выпуск Alpha 5 — это только начало амбициозного возрождения DeLorean. Де Врис дал некоторые подсказки относительно разработанной дорожной карты. Следующей моделью станет купе с бензиновым двигателем V8, за которым последует аккумуляторно-электрический седан и, наконец, самое главное, спортивный внедорожник премиум-класса с водородным двигателем.

«Бизнес-кейс — это внедорожник, который будет запущен очень быстро после того, как мы запустим наш флагманский автомобиль, но сначала нам нужен этот флагман».

Источник: Motor1