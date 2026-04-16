Деми Мур присоединится к Шарлиз Терон и Джулии Гарнер в кулинарном триллере Tyrant

Номинантка на «Оскар» Деми Мур получила главную роль в полнометражном триллере Tyrant от Amazon MGM Studios — и состав этого фильма уже выглядит как звездный удар.





Кроме Мур, в касте заявлены Шарлиз Терон и Джулия Гарнер. Режиссер и сценарист картины — Дэвид Уэйл, известный прежде всего сериалом Hunters для Amazon Prime. Сюжет держат в тайне, однако официально Tyrant описывают как напряженный триллер, действие которого разворачивается в мире элитных ресторанов Нью-Йорка. Съемочный процесс стартует в Лос-Анджелесе в конце апреля или в начале мая. Сценарий Уэйл написал самостоятельно, в основе — его собственная идея, развитая вместе с Коди Беганом.

Продюсерами выступят Алекс Хайнеман и Эндрю Рона из The Picture Company, а также Терон со своей компанией Secret Menu (партнеры Бет Коно и Э. Дж. Дикс). Уэйл продюсирует вместе с Натали Лейн Уильямс; исполнительным продюсером станет Стэн Влодковский.

Для Мур это логичное продолжение нового импульса в карьере. Именно благодаря боди-хоррору «Субстанция» Корали Фаржа актриса получила свою первую номинацию на «Оскар» — за лучшую женскую роль, и снова оказалась в центре внимания после почти десятилетия без резонансных проектов. Вскоре Мур также появится в фильме Boots Riley «I Love Boosters», показанном на SXSW, и в сериале Landman на Paramount+.





Devid Weil, в свою очередь, после Hunters расширил амбиции: его антология Solo вышла в формате семи эпизодов, каждый из которых целиком посвящен одному актеру — среди них Хелен Миррен, Морган Фримен и Энн Хэтэуэй.

Для Шарлиз Терон Tyrant станет очередным проектом после «Бессмертной гвардии 2»где она снова сыграла главную роль и где критики разочаровались в сиквеле, несмотря на все стартовые козыри. Кулинарный триллер с таким кастом — совсем другая ставка.

Источник: The Hollywood Reporter