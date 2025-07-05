Рецензия на фильм «Старая гвардия 2» / The Old Guard 2

Со 2 июля на Netflix доступен к просмотру (псевдо)супергеройский (псевдо)экшн «Старая гвардия 2» — сиквел боевика 2020 года с Шарлиз Терон во главе отряда бессмертных воинов. Сюжет ленты основан на одноименной серии комиксов Грега Рукки. На этот раз противостоять команде взялась Ума Турман, которая ради такой непростой миссии не упустила возможность сдуть пыль с меча, наверняка доставшегося ей со съемочной площадки «Убить Билла». Насколько увлекательным выглядит этот экранный антагонизм — изложили в рецензии ниже.

Плюсы: одна-единственная сцена, когда героиня Шарлиз Терон путешествует по коридору давно минувших исторических эпох; Минусы: фильм целиком и полностью состоит из сплошных минусов; 3 /10 Оценка

ITC.ua

«Старая гвардия 2» / The Old Guard 2

Жанр супергеройский экшн

Режиссёрка Виктория Махони

В ролях Шарлиз Терон, Кики Лейн, Чиветел Эджиофор, Ума Турман, Маттиас Схунертс, Марван Кензари, Лука Марринелли, Вероника Нго, Генри Голдинг

Премьера Netflix

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Крутая воительница Андромаха Скифская потеряла бессмертие, но не боевой дух. Вместе со своей командой она продолжает выполнять опасные миссии на благо простых смертных. Но эта идиллия длится недолго, поскольку на пути героини к счастливому старению замаячили новые враги. Это старая знакомая Энди — Куин, которую доброжелатели наконец достали с морского дна и теперь она жаждет мести, а также злая тетка Дискорд — первая настоящая бессмертная с собственными мотивами своего вредного поведения.

Казалось, что создатели фильма, а это сериальная режиссерка Виктория Махони и сценаристы Сара Уокер и автор оригинальной серии графических романов Грег Рукка, имели на руках неплохие козыри. Это и достаточное количество положительной прессы по первому фильму (который был все же довольно посредственным), и кураторство всемогущего Netflix, и обладательница премии «Оскар» Шарлиз Терон в главной роли.

Последняя давно зарекомендовала себя как отличная экшн-героиня. 20 лет назад вышел научно-фантастический беспорядок под названием «Эон Флакс», и пусть он выдался провальным, Шарлиз стала наверное единственным светлым воспоминанием о нем. 10 лет назад была Фуриоса, которая буквально затмила в кадре главную звезду тамошнего шоу Макса Рокатански. Позже — неравнодушная к водке «Столичная» и Софии Бутелле Атомная блондинка — еще один персонаж, сошедший на экраны со страниц графического романа, а именно — «Самого холодного города» британца Энтони Джонстона.

А вот чего у Махони, Уокер и Рукки точно нет, так это совести, потому что выдать настолько бездарное, беспомощное, максимально примитивное и бессмысленное, смертельно утомительное кино — это ничто иное, как полное и абсолютное неуважение к зрителю.

Начинается фильм сразу с места в карьер — не успели мы толком вспомнить всех действующих лиц, как те без особых объяснений рьяно берутся делать взбучку очередным негодяям. Боевые сцены при этом безбожно порублены монтажом, а это плохой знак, поскольку так обычно принято маскировать никудышную постановку.

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Своим начальным задором авторы будто декларируют, мол, посмотрите, какое мы вам предлагаем крутое кино, как динамично мы начали, как красиво раздают тумаков бесполезным статистам Терон и компания и вообще, как у нас тут весело.

Но это с позволения сказать веселье быстро сходит на нет, после чего следует подготовиться к настолько скучной, лишенной хотя бы малейшего смысла волоките, что было бы правильно, если б Netflix платил подписчикам компенсацию за зря потраченные 100 минут своей жизни. Зритель, он не бессмертен, это время ему никто не вернет.

Диалоги ни о чем — вот основное наполнение фильма, которое редко разбавляется одиночными сценами драк, чрезвычайно пафосных и весьма далеких от выдающихся образцов джонуиковского толка. Если вы из тех, кто жаловался на боевые сцены недавней «Балерины», вам стоит посмотреть «Старую гвардию 2» (или «Теневой отряд», или «Эффект парадокса», или «Путь возмездия» и т.д.) и убедиться лично, что такое действительно плохой экшн.

Вдруг кто-то рассчитывал, что киноделы будут показывать боевик, вам стоит знать, что присутствие этого жанра в фильме преступно мало. То есть машут руками, топорами и мечами здесь от силы минут 20, может 30. Да и делают это вяло, без энтузиазма. Все остальное — бессодержательная, пустая болтовня, от которой можно помереть со скуки.

Подкрепляется жалкое выступление многовековых болванчиков поистине фантастической мифологией, связанной с потерей-возвращением бессмертия. Кроме того, что это слишком прогнозируемый ход, каким же действительно нелепым он выглядит — на словах объяснить невозможно, надо видеть. Все эти метания туда-сюда сильно напомнили об Элис из «Обители зла» — то у нее есть суперспособности, то их забирают, потом снова возвращают.

С этим, кстати, связана одна крайне курьезная сцена, когда две боевые девицы лупят друг друга на таком пафосе, что Ван Дамму в лучшие годы с той его несчастной вертушкой и не снилось. А когда одна из них понимает, что ее ранение не заживает (упс), то напоминает маленького ребенка, у которого отобрали игрушку в песочнице и он начинает осознавать, насколько жесток и несправедлив этот мир. В то же время ее ошеломленная оппонентка бросает смехотворное «извини», чем добивает и без того обескураженного зрителя.

Отдельный сорт кринжа — финальные разборки, где эпизодическая и примитивно раскрытая антагонистка берется за меч, а Ума Турман вспоминает боевые навыки, которые она получила еще на съемочной площадке у Тарантино. Завершается экранное безобразие в духе эпизодов среднестатистических сериалов — клифхенгером. Этот банальный прием имеет целью вызвать у зрителя интерес к тому, что же там произойдет дальше. Но «Старая гвардия 2» оставляет после себя исключительно стойкое желание больше никогда не возвращаться к этому отряду Людей Икс курильщика.