"Студия" сезон 2: Мадонна и Джулия Гарнер снимаются вместе после скандала с байопиком 2023 года

Apple TV+ сделала то, что Universal не смогла: Мадонна наконец получит свой байопик — в сериале, передает IGN. В 2023 году Universal отменила байопик о Мадонне — режиссером должна была стать сама поп-звезда, а Джулия Гарнер уже была утверждена на главную роль. Тогда Мадонна отложила дебют в режиссуре ради мирового тура. Теперь эта история возвращается — но в форме, которой никто не ожидал.





По данным Variety, «Студия» сезон 2 будет включать сюжетную линию, где вымышленная киностудия Continental Studios Мэтта Реммика (Сет Роген) снимает байопик о Мадонне — и обе женщины появляются в сериале как сами себя. Мадонна будет участвовать в двух эпизодах, Джулия Гарнер снова в роли поп-звезды — но на этот раз по сценарию шоу, а не реального Голливуда.

Съемки уже прошли в Венеции: папарацци запечатлели Мадонну, Гарнер и основной актерский состав на площадке, имитирующей Венецианский кинофестиваль. В марте Мадонна сама опубликовала видео, где вместе с Гарнер они воспроизводят клип «Like a Virgin» на гондоле.

Первая роль за 23 года: почему появление Мадонны в «Студии» — больше чем камео

Последний раз Мадонна появлялась на экране в 2003 году — в ситкоме Will & Grace и драме Swept Away, которую режиссировал тогдашний муж Гай Ричи. До того в ее фильмографии — Desperately Seeking Susan, Dick Tracy, A League of Their Own и Die Another Day. За роль в мюзикле Evita она получила «Золотой глобус» как лучшая актриса в комедии или мюзикле.





Первый сезон «Студии» вышел с рейтингом 100% на Rotten Tomatoes и сразу попал в круг самых заметных премьер Apple TV+. Рецензенты ITC.ua назвали шоу одной из самых острых сатир на киноиндустрию за последние годы. На съемочной площадке в Венеции также заметили Дональда Гловера — его роль во втором сезоне пока не раскрывается.

Источники: IGN, Мадонна в X.com