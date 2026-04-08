"Студия" сезон 2: Мадонна и Джулия Гарнер снимаются вместе после скандала с байопиком 2023 года

София Шадрина

Apple TV+ сделала то, что Universal не смогла: Мадонна наконец получит свой байопик — в сериале, передает IGN. В 2023 году Universal отменила байопик о Мадонне — режиссером должна была стать сама поп-звезда, а Джулия Гарнер уже была утверждена на главную роль. Тогда Мадонна отложила дебют в режиссуре ради мирового тура. Теперь эта история возвращается — но в форме, которой никто не ожидал.


По данным Variety, «Студия» сезон 2 будет включать сюжетную линию, где вымышленная киностудия Continental Studios Мэтта Реммика (Сет Роген) снимает байопик о Мадонне — и обе женщины появляются в сериале как сами себя. Мадонна будет участвовать в двух эпизодах, Джулия Гарнер снова в роли поп-звезды — но на этот раз по сценарию шоу, а не реального Голливуда.

Съемки уже прошли в Венеции: папарацци запечатлели Мадонну, Гарнер и основной актерский состав на площадке, имитирующей Венецианский кинофестиваль. В марте Мадонна сама опубликовала видео, где вместе с Гарнер они воспроизводят клип «Like a Virgin» на гондоле.

Первая роль за 23 года: почему появление Мадонны в «Студии» — больше чем камео

Последний раз Мадонна появлялась на экране в 2003 году — в ситкоме Will & Grace и драме Swept Away, которую режиссировал тогдашний муж Гай Ричи. До того в ее фильмографии — Desperately Seeking Susan, Dick Tracy, A League of Their Own и Die Another Day. За роль в мюзикле Evita она получила «Золотой глобус» как лучшая актриса в комедии или мюзикле.


Первый сезон «Студии» вышел с рейтингом 100% на Rotten Tomatoes и сразу попал в круг самых заметных премьер Apple TV+. Рецензенты ITC.ua назвали шоу одной из самых острых сатир на киноиндустрию за последние годы. На съемочной площадке в Венеции также заметили Дональда Гловера — его роль во втором сезоне пока не раскрывается.

Новые «Пацаны» уже онлайн: 97% положительных отзывов на Rotten Tomatoes

Источники: IGN, Мадонна в X.com

Apple TV выкупила права на "Разделение": сериал получит +2 сезона
Сериал "Разделение" / Severance начинает съемки 3-го сезона: с новыми персонажами и режиссером
Инсайдеры все рассказали: 6 новинок Apple, которые появятся совсем скоро
Сериал "Укрытие" / Silo завершил съемки 3 и 4 сезонов: известно, когда релиз
На Apple TV стартовал пятый сезон "Ради всего человечества": 92% на Rotten Tomatoes
"Мы же не HBO": Винс Гиллиган хотел, чтобы вся массовка в "Плюрибусе" ходила голышом, но Apple не решилась
Apple TV представил сериал-триллер о космических гонках 1960-х годов
Valve готовит собственный ИИ? SteamGPT может стать новым лицом техподдержки Steam
Forza Horizon 6 показала геймплей пролога: Toyota GR GT, Альпы и гонка с Синкансеном
MC.today, The Page, ITC.ua, SPEKA и Highload запускают спецпроект о том, как отечественный бизнес выходит на мировые рынки
Xiaomi показала Redmi K Pad 2: конкурент iPad mini с 165 Гц и флагманским чипом
Чего ждать от сюжета новой части Spider Man?
