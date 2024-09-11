Трейлер сатирического хоррора «Субстанция» — с Деми Мур, которая «омолодилась до ужаса»

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По сюжету фильма «Субстанция» знаменитая актриса решает омолодиться с помощью загадочной жидкости и фактически создает «новую версию человека» — с ужасными последствиями.

Роль суперзвезды взяла на себя Деми Мур, тогда как ее «омоложенную» версию сыграет Маргарет Кволли («Бедные-несчастные», «Однажды… в Голливуде»). Срежиссировала фильм Кароли Фаржа («Месть»).

Фильм, который презентуют как сатирический хоррор-триллер, дебютировал на Каннском фестивале, где получил приз за лучший сценарий. В украинских кинотеатрах ленту «Субстанция» можно посмотреть с 10 октября.

«Элизабет Спаркл — настоящая суперзвезда и обладательница премии «Оскар», которая ведет популярное фитнес-шоу, пока продюсер не решает найти более молодую замену. И тогда в жизни Элизабет появляется «Субстанция» — загадочный препарат для репликации клеток, создающий лучшую версию человека. Так рождается прекрасная Сью: моложе, красивее, совершеннее… И последствия этого становятся удивительно непредсказуемыми», — из официального синопсиса.

У ленты «Субстанция» сейчас 92% рейтинга на Rotten Tomatoes — с официальной новой пометкой «Certified Fresh». В рецензиях отмечают великолепную актерскую игру, «новаторский стиль фильма» и неожиданные режиссерские решения.

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