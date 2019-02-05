Депутаты предложили продлить действие сниженной ставки акциза для автомобилей на еврономерах до 23 мая

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Действие льготной ставки акцизного налога при таможенном оформлении авто с иностранной регистрацией могут продлить с предусмотренных первоначальным законом 90 дней до 180 дней, до 23 мая. Законопроект с соответствующими изменениями недавно был внесен в Верховную раду Украины и сейчас находятся на рассмотрении профильного комитета. Речь о законопроекте № 9522.

Инициаторами сохранения скидки в размере 50% на акцизный налог при оформлении транзитных авто в Украине до конца весны выступает группа народных депутатов: Роберт Горват (фракция БПП), Валерий Лунченко (Народный фронт) и Василий Петевка (Воля народа).

В объяснительной записке к документу, авторы объясняют необходимость продления льготного периода тем, что при нынешнем темпе оформления не все собственники успеют оформить автомобили до истечения срока действия скидки (22 февраля).

Что примечательно, не так давно в ГФС говорили, что продлевать льготы никто не планирует. Впрочем, для вступления в силу законопроекту еще нужно получить необходимое количество голосов на голосовании в парламенте и подпись президента.

Напомним, по состоянию на 31 января было оформлено 65 142 автомобиля с иностранной регистрацией, а общая сумма налоговых поступлений превысила 4 млрд грн. При этом изначально в правительстве прогнозировали поступления от легализации авто на еврономерах в пределах 5-10 млрд грн.

Источник: liga.net и ВРУ