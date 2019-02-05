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Депутаты предложили продлить действие сниженной ставки акциза для автомобилей на еврономерах до 23 мая
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Депутаты предложили продлить действие сниженной ставки акциза для автомобилей на еврономерах до 23 мая

Депутаты предложили продлить действие сниженной ставки акциза для автомобилей на еврономерах до 23 мая

Действие льготной ставки акцизного налога при таможенном оформлении авто с иностранной регистрацией могут продлить с предусмотренных первоначальным законом 90 дней до 180 дней, до 23 мая. Законопроект с соответствующими изменениями недавно был внесен в Верховную раду Украины и сейчас находятся на рассмотрении профильного комитета. Речь о законопроекте № 9522.

Инициаторами сохранения скидки в размере 50% на акцизный налог при оформлении транзитных авто в Украине до конца весны выступает группа народных депутатов: Роберт Горват (фракция БПП), Валерий Лунченко (Народный фронт) и Василий Петевка (Воля народа).

В объяснительной записке к документу, авторы объясняют необходимость продления льготного периода тем, что при нынешнем темпе оформления не все собственники успеют оформить автомобили до истечения срока действия скидки (22 февраля).

Что примечательно, не так давно в ГФС говорили, что продлевать льготы никто не планирует. Впрочем, для вступления в силу законопроекту еще нужно получить необходимое количество голосов на голосовании в парламенте и подпись президента.

Напомним, по состоянию на 31 января было оформлено 65 142 автомобиля с иностранной регистрацией, а общая сумма налоговых поступлений превысила 4 млрд грн. При этом изначально в правительстве прогнозировали поступления от легализации авто на еврономерах  в пределах 5-10 млрд грн.

Источник: liga.net и ВРУ

  • Законы №8487 о введении упрощенного механизма оформления автомобилей с иностранной регистрацией и №8488, ужесточающий наказания за нарушения таможенных правил, вступили в силу 25 ноября.
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