«Дерусификация киевского метро». Администрация метрополитена принимает варианты новых названий пяти станций

Недавно начальник КП «Київський метрополітен» Виктор Брагинский предложил провести дерусификацию и переименовать пять станций метрополитена. Эта инициатива получила широкую поддержку и сегодня администрация запустила онлайн-опрос.

Предлагают изменить названия станций столичной подземки:

«Минская»

«Героев Днепра»

«Берестейская»

«Дружбы народов»

«Площадь Льва Толстого»

Предложить новые названия для вышеупомянутых станций могут все желающие – отправить свои варианты можно, воспользовавшись формой Google по этой ссылке. Там же можно найти краткое описание с интересными историческими фактами о каждой станции. Принимать варианты будут до 15 мая. После проработки заявок с помощью онлайн-голосования в несколько этапов будут выбраны новые варианты для этих станций киевского метро. Затем свое заключение сделает профильная комиссия, после чего проект решения будет вынесен на голосование в сессионный зал.

В КП «Київський метрополітен» подчеркнули, что вопрос переименования не является приоритетным сейчас, но это также работа, которую должны сделать, поэтому решили не затягивать.

«Хочу подчеркнуть, что вопрос переименования не является приоритетным сейчас. Вовсе нет. Киев оживает, однако война не кончилась. Поэтому мы восстанавливаем инфраструктурную и транспортную работу, учитывая ситуацию с безопасностью и все возможные риски. В то же время, как уже назвали этот процесс, дерусификация, это тоже работа, которую должны сделать». Виктор Брагинский, начальник КП «Київський метрополітен»

15 апреля Киевский городской совет принял решение о переименовании бывшего сквера родственных городов в честь дружбы Киева и Москвы в сквер Героев Мариуполя. В то же время мэр столицы Виталий Кличко анонсировал дальнейшее переименование десятков улиц и объектов с названиями, связанными с агрессором.