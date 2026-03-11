Steam Machine или PlayStation: разработчик Bluepoint Питер Далтон озвучил прогноз по "консольной войне"

Слухи об изменении стратегии Sony в отношении PC-релизов могут быть связаны не только с планами конкурентов, но и с появлением новой экосистемы от Valve. По крайней мере так считает технический директор студии Bluepoint Games Питер Далтон, который предположил, что потенциальный успех Steam Machine способен изменить баланс сил на рынке.





По словам разработчика, в случае более активного выхода игр PlayStation на ПК новая консоль Valve могла бы стать универсальным решением для игроков.

«Если бы Sony выпускала все свои игры одновременно на ПК, Steam-консоль фактически предлагала бы лучшее из всех миров — простоту консоли с полной библиотекой ПК-игр», — написал Далтон в соцсети X.

Он также отметил, что в таком сценарии ситуация могла бы выглядеть иронично: Valve, которая исторически не участвовала в традиционных «консольных войнах», в конце концов могла бы оказаться среди их победителей.

Дискуссия вокруг стратегии PlayStation усилилась после новостей о проблемах в студии Bluepoint. Компания, известная прежде всего ремейком Demon’s Souls, работала над мультиплеерным проектом во вселенной God of War, но его отменили, а саму студию решили закрыть.

Параллельно в индустрии появились сообщения, что Sony может уменьшить количество PC-портов своих сюжетных игр. Это выглядит неожиданно, ведь ранее руководители PlayStation прямо называли такие релизы чрезвычайно выгодными для компании — фактически дополнительным источником прибыли без значительных рисков.





Одно из популярных объяснений связывают с планами Microsoft относительно следующего поколения Xbox. По многочисленным утечкам, новая система может быть гибридом консоли и ПК — что потенциально стирает границу между платформами и делает появление бывших эксклюзивов PlayStation на «чужом» оборудовании политически чувствительным вопросом.

Идея Steam-консоли для гостиной на самом деле не нова. Первое поколение Steam Machine появилось еще в 2015 году — это были компактные игровые ПК на базе SteamOS, созданные в сотрудничестве Valve с различными производителями. Система должна была совместить удобство консолей с открытостью ПК-экосистемы, но коммерческого успеха тогда не достигла.

Новый интерес к концепции возник после успеха портативной Steam Deck и развития SteamOS. В 2025 году Valve анонсировала новую итерацию Steam Machine, которую планируют выпустить в 2026-м как часть обновленной линейки игрового оборудования.

Если такая система действительно закрепится в гостиных пользователей, она может стать своеобразным «мостиком» между двумя рынками. Игроки получат консольный опыт, но в то же время доступ к обширной библиотеке ПК-игр в Steam — включая бывшие консольные релизы.

Несмотря на громкие предположения, многие аналитики относятся к такому сценарию осторожно. https://itc.ua/news/steam-machine-po-planu-valve-podtverdyla-try-novyh-ustrojstva-na-2026-god/Предыдущая попытка Valve с Steam Machines показала, что гибрид консоли и ПК сложно объяснить массовой аудитории. Кроме того, традиционные консоли — такие как PlayStation, Xbox и Nintendo — имеют сильные эксклюзивы, налаженную дистрибуцию и многолетнюю лояльность игроков.

Впрочем, само появление новых гибридных платформ свидетельствует об изменении структуры рынка. Консоли постепенно становятся ближе к ПК — как технически, так и с точки зрения экосистемы игр. И именно на этом пересечении, по словам Далтона, может возникнуть неожиданный конкурент для традиционных платформ.

Источники: X.com, GamesRadar