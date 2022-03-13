«Дія.Радіо» — в приложении «Дія» появилось украинское радиовещание

На прошлой неделе в приложении «Дія» появилась услуга украинского онлайн-телевидения «Дія TV», которую Минцифра запустила совместно с Megogo, а сейчас разработчики добавили еще и «Дія.Радіо» — на случай, даже если в городе обычные радиостанции не работают.

Услуга предоставляется абсолютно бесплатно и в режиме онлайн позволяет следить за событиями в Украине. На «Дія.Радіо» трансляция будет доступна 24/7, чтобы оперативно узнавать последние новости из проверенных источников информации.

Как пользоваться «Дія.Радіо»?

Запустить приложение «Дія» та перейти к разделу «Послуги»

Выбрать «Дія.Радіо»

Партнером по проекту выступает Национальная общественная телерадиокомпания Украины.