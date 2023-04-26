DJI выпустила дроны Mavic 3 Pro и Mavic 3 Pro Cine с обновленной тройной камерой и ценой от $2199

DJI оснастила квадрокоптер Mavic 3 Pro тремя камерами вместо двух у обычной версии. Новый дрон, поступающий в продажу в мае, оснащен такой же камерой Hasselblad, которая работает вместе с новым 70 мм телевиком и 166 мм зум-камерой для более точного кадрирования.

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Объектив Hasselblad снимает с максимальным разрешением 5,1K до 50 к/с и может выполнять замедленную съемку со скоростью 120 к/с в режиме DCI 4K. Новая камера 3x может снимать видео 4K 60 к/с и делать фото с разрешением до 48 МП с помощью 1/1,3” сенсора CMOS. Телевик также получил небольшое обновление – диафрагму диафрагмы f/3.4 и возможность съемки видео 4K/60 fps.

Дополнительные возможности обернулись небольшим снижением автономии – 43 мин. по сравнению с 46 мин у обычного Mavic 3. Это значение предполагает, что вы не используете систему обхода препятствий DJI APAS 5.0. и не снимаете видео. Других существенных изменений нет.

Что уникально в версии Mavic 3 Pro Cine, так это поддержка кодирования Apple ProRes (422 HQ, 422 и 422 LT) и наличие 1 ТБ встроенной памяти для размещения этого материала. Это не совсем ProRes RAW, на которые способна промышленная модель DJI Inspire 3, но и стоимость дрона меньше в три раза.

Mavic Pro 3 уже доступен для заказа на сайте DJI и в других магазинах, поставки начнутся в мае. Как и предыдущие версии, Mavic Pro 3 выпускается в различных комплектациях. Комплект Fly More Combo за $2999 долларов включает сумку, два дополнительных набора пропеллеров, четыре фильтра ND, две дополнительные батареи и док-станцию для зарядки, защитный «намордник», кабели для зарядки и RC-контроллер с экраном. Базовая комплектации за $2199 долларов включает контроллер.

Для серьезных пилотов есть комплект Fly More Combo за $3889, который включает те же элементы плюс обновленный контроллер RC Pro с парой антенн и возможностью захвата видео в реальном времени. Mavic 3 Pro Cine поставляется в полном комбо-пакете премиум-класса за $4799.

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Иcточник: The Verge