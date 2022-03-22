Для Cyberpunk 2077 на консолях и ПК вышел патч 1.52

CD Projekt RED выпустила очередной большой патч (версии 1.52) с исправлениями для Cyberpunk 2077 — он уже доступен на ПК, консолях и облачном сервисе Stadia. Полный перечень изменений разработчики опубликовали на официальном сайте Cyberpunk 2077.
Размер обновления на PS5 и ПК — около 6 ГБ, а на PS4 — свыше 26 ГБ. Обновление нацелено на исправление множества мелких ошибок в игровом процессе и квестах, а также общее улучшение графики и UI.
Полный список изменений, которые вошли в патч 1.52 для Cyberpunk 2077
- Исправлена ошибка, из-за которой при быстрой езде на дороге появлялись разбитые автомобили или автомобили кочевников.
- Исправлена ошибка, из-за которой после возврата брошенного ножа могла многократно воспроизводиться исходная анимация его получения.
- Многослойный бронежилет журналиста или журналистки теперь можно найти в Джапан-тауне.
- Исправлена ошибка, из-за которой поисковая граната подсвечивала в толпе нейтральных горожан.
- Исправлена ошибка, из-за которой при увеличении масштаба ось поворота камеры инвертировалась после отправки в систему устройства скрипта «Перехват управления».
Задания
- Исправлена ошибка, из-за которой можно было повторно заплатить за реновацию одной и той же квартиры.
- Добавлена возможность взаимодействовать с душем в лагере кочевников.
- Исправлена ошибка, из-за которой квартиру в Нортсайде можно было взломать до завершения первого акта.
- Исправлена ошибка, из-за которой после посещения «Посмертия» требовалось воспользоваться быстрым перемещением внутри Уотсона, чтобы в открытом мире снова появились боевые события и некоторые сцены.
- «Кукольный домик»: теперь Ви не умирает, если утыкается в стенку лифта в мегабашне H8.
- «Старая драма»: исправлена ошибка, из-за которой Джонни мог исчезнуть, если игрок выходил из будки, не включив проектор, что не позволяло выполнить задание.
- «Приступ киберпсихоза: Демоны войны»: исправлена ошибка, из-за которой не могла обновиться цель «Осмотреть территорию и собрать данные».
- «Реинтеграция»: исправлена ошибка, из-за которой задание не отмечалось как проваленное, а снова появлялось в журнале, если игроку не удавалось вернуть какой-либо из автомобилей таксопарка.
- «Стражи беспорядка»: исправлена ошибка, из-за которой Ривер мог некорректно выезжать с рынка и выталкивать Ви за границы мира.
- «Пассажир»: исправлена ошибка, из-за которой после приезда на место крушения становилось невозможно выполнить задание при выборе двух необязательных вариантов диалога.
- «Взгляд с высоты»:дополнительная цель «Одеться» теперь отмечается как выполненная, даже если игрок берёт одежду, до того как эта цель появляется.
- «Шерше ля фам»: исправлена ошибка, из-за которой двери «Лиззис» были закрыты даже в часы работы клуба, что не позволяло выполнить задание.
- «Первое правило „Посмертия“»: исправлена ошибка, из-за которой уезжающий автомобиль Декстера мотало из стороны в сторону.
- «Не звоните Солу»: исправлена ошибка, из-за которой звонки и сообщения могли не поступать, если игрок сообщал Солу о плане Панам, когда кочевники уезжали.
Открытый мир
- Исправлена ошибка, из-за которой вызванные транспортные средства могли появляться слишком далеко от игрока.
- Корпоративные работники, выбросившиеся из окна на площади Корпораций, больше не встают.
- Исправлена ошибка, из-за которой значок разбоя в Арройо не отображался на карте, что препятствовало получению достижения «Городские джунгли».
- «Заказ: Прощай, Найт-Сити»: исправлена ошибка, из-за которой задание не появлялось в журнале при приближении к соответствующему месту.
- «Заказ: Без фиксера»: исправлена ошибка, из-за которой дополнительная цель «Припарковать машину Ирис в гараже» не считалась достигнутой, если игрок останавливал автомобиль перед гаражом.
- «Заказ: Видит око, да зуб неймёт»: исправлена ошибка, из-за которой все враги в казино вели себя дружелюбно.
- «Рыцарь на белом авто»: исправлена ошибка, из-за которой не появлялся «Рейфилд Калибурн».
Интерфейс
- Добавлен значок, указывающий на награду от фиксера, которую игрок обнаруживает в тайнике.
- Теперь игра не зависает, если игрок открывает меню, читая содержимое чипа.
Теперь нельзя изменить положение указателя во время ожидания.
- Исправлена ошибка, из-за которой значок предмета мог мигать и меняться, прежде чем игрок поднимал этот предмет.
- Исправлена ошибка, из-за которой название некоторых отслеживаемых заданий некорректно отображалось как «A Favor for a Friend».
Графика
- Исправлена анимация и скорректировано положение отсутствовавших или неверно размещённых предметов в разных сценах.
- Исправлены ошибки анимации, происходившие при устранении врагов с воздуха благодаря способности «Затаившийся дракон».
- Исправлена ошибка, из-за которой песчаные бури могли появляться там, где не следовало.
- Исправлена ошибка, из-за которой погодные условия не влияли на листву.
- Тёмные спортивные очки из поликарбоната больше не отображаются при переключении между видом от первого и от третьего лица, когда игрок находится за рулём транспортного средства.
Изменения для консолей
- На консолях нового поколения усовершенствован алгоритм использования памяти и исправлены ошибки, вызывавшие вылеты игры.
- Незначительно оптимизирован интерфейс.
- [PlayStation 5] Исправлена ошибка, из-за которой не получалось продолжить игру, если игрок импортировал файл сохранения, не подключившись к PlayStation Network.
- [PlayStation 5] Исправлена ошибка, из-за которой создавался повреждённый файл сохранения, если игрок пытался импортировать файл сохранения с PlayStation 4, не экспортировав ни одного такого файла.
- [PlayStation] Исправлена ошибка, из-за которой после появления надписи «Чтобы продолжить, нажмите [кнопку параметров]» нажатие кнопки обрабатывалось с задержкой.
- [PlayStation 5] Отражения на мокрых дорогах теперь будут такими же, как в версии игры для ПК.
- [PlayStation 5 / Xbox Series X] Настройки графики больше не принимают значение «ВКЛ.» автоматически после изменения готовых настроек в меню «Видео».
- [Xbox One / Xbox Series X] Игра больше не зависает, если одновременно отключаются контроллер/геймпад и открывается меню паузы.
Изменения для Stadia
- Добавлено агрессивное поведение толпы.
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