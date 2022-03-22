Для Cyberpunk 2077 на консолях и ПК вышел патч 1.52

CD Projekt RED выпустила очередной большой патч (версии 1.52) с исправлениями для Cyberpunk 2077 — он уже доступен на ПК, консолях и облачном сервисе Stadia. Полный перечень изменений разработчики опубликовали на официальном сайте Cyberpunk 2077.

Размер обновления на PS5 и ПК — около 6 ГБ, а на PS4 — свыше 26 ГБ. Обновление нацелено на исправление множества мелких ошибок в игровом процессе и квестах, а также общее улучшение графики и UI.

Полный список изменений, которые вошли в патч 1.52 для Cyberpunk 2077

Игровой процесс Исправлена ошибка, из-за которой при быстрой езде на дороге появлялись разбитые автомобили или автомобили кочевников.

Исправлена ошибка, из-за которой после возврата брошенного ножа могла многократно воспроизводиться исходная анимация его получения.

Многослойный бронежилет журналиста или журналистки теперь можно найти в Джапан-тауне.

Исправлена ошибка, из-за которой поисковая граната подсвечивала в толпе нейтральных горожан.

Исправлена ошибка, из-за которой при увеличении масштаба ось поворота камеры инвертировалась после отправки в систему устройства скрипта «Перехват управления». Задания Исправлена ошибка, из-за которой можно было повторно заплатить за реновацию одной и той же квартиры.

Добавлена возможность взаимодействовать с душем в лагере кочевников.

Исправлена ошибка, из-за которой квартиру в Нортсайде можно было взломать до завершения первого акта.

Исправлена ошибка, из-за которой после посещения «Посмертия» требовалось воспользоваться быстрым перемещением внутри Уотсона, чтобы в открытом мире снова появились боевые события и некоторые сцены.

«Кукольный домик»: теперь Ви не умирает, если утыкается в стенку лифта в мегабашне H8.

«Старая драма»: исправлена ошибка, из-за которой Джонни мог исчезнуть, если игрок выходил из будки, не включив проектор, что не позволяло выполнить задание.

«Приступ киберпсихоза: Демоны войны»: исправлена ошибка, из-за которой не могла обновиться цель «Осмотреть территорию и собрать данные».

«Реинтеграция»: исправлена ошибка, из-за которой задание не отмечалось как проваленное, а снова появлялось в журнале, если игроку не удавалось вернуть какой-либо из автомобилей таксопарка.

«Стражи беспорядка»: исправлена ошибка, из-за которой Ривер мог некорректно выезжать с рынка и выталкивать Ви за границы мира.

«Пассажир»: исправлена ошибка, из-за которой после приезда на место крушения становилось невозможно выполнить задание при выборе двух необязательных вариантов диалога.

«Взгляд с высоты»:дополнительная цель «Одеться» теперь отмечается как выполненная, даже если игрок берёт одежду, до того как эта цель появляется.

«Шерше ля фам»: исправлена ошибка, из-за которой двери «Лиззис» были закрыты даже в часы работы клуба, что не позволяло выполнить задание.

«Первое правило „Посмертия“»: исправлена ошибка, из-за которой уезжающий автомобиль Декстера мотало из стороны в сторону.

«Не звоните Солу»: исправлена ошибка, из-за которой звонки и сообщения могли не поступать, если игрок сообщал Солу о плане Панам, когда кочевники уезжали. Открытый мир Исправлена ошибка, из-за которой вызванные транспортные средства могли появляться слишком далеко от игрока.

Корпоративные работники, выбросившиеся из окна на площади Корпораций, больше не встают.

Исправлена ошибка, из-за которой значок разбоя в Арройо не отображался на карте, что препятствовало получению достижения «Городские джунгли».

«Заказ: Прощай, Найт-Сити»: исправлена ошибка, из-за которой задание не появлялось в журнале при приближении к соответствующему месту.

«Заказ: Без фиксера»: исправлена ошибка, из-за которой дополнительная цель «Припарковать машину Ирис в гараже» не считалась достигнутой, если игрок останавливал автомобиль перед гаражом.

«Заказ: Видит око, да зуб неймёт»: исправлена ошибка, из-за которой все враги в казино вели себя дружелюбно.

«Рыцарь на белом авто»: исправлена ошибка, из-за которой не появлялся «Рейфилд Калибурн». Интерфейс Добавлен значок, указывающий на награду от фиксера, которую игрок обнаруживает в тайнике.

Теперь игра не зависает, если игрок открывает меню, читая содержимое чипа.

Теперь нельзя изменить положение указателя во время ожидания.

Теперь нельзя изменить положение указателя во время ожидания. Исправлена ошибка, из-за которой значок предмета мог мигать и меняться, прежде чем игрок поднимал этот предмет.

Исправлена ошибка, из-за которой название некоторых отслеживаемых заданий некорректно отображалось как «A Favor for a Friend». Графика Исправлена анимация и скорректировано положение отсутствовавших или неверно размещённых предметов в разных сценах.

Исправлены ошибки анимации, происходившие при устранении врагов с воздуха благодаря способности «Затаившийся дракон».

Исправлена ошибка, из-за которой песчаные бури могли появляться там, где не следовало.

Исправлена ошибка, из-за которой погодные условия не влияли на листву.

Тёмные спортивные очки из поликарбоната больше не отображаются при переключении между видом от первого и от третьего лица, когда игрок находится за рулём транспортного средства. Изменения для консолей На консолях нового поколения усовершенствован алгоритм использования памяти и исправлены ошибки, вызывавшие вылеты игры.

Незначительно оптимизирован интерфейс.

[PlayStation 5] Исправлена ошибка, из-за которой не получалось продолжить игру, если игрок импортировал файл сохранения, не подключившись к PlayStation Network.

[PlayStation 5] Исправлена ошибка, из-за которой создавался повреждённый файл сохранения, если игрок пытался импортировать файл сохранения с PlayStation 4, не экспортировав ни одного такого файла.

[PlayStation] Исправлена ошибка, из-за которой после появления надписи «Чтобы продолжить, нажмите [кнопку параметров]» нажатие кнопки обрабатывалось с задержкой.

[PlayStation 5] Отражения на мокрых дорогах теперь будут такими же, как в версии игры для ПК.

[PlayStation 5 / Xbox Series X] Настройки графики больше не принимают значение «ВКЛ.» автоматически после изменения готовых настроек в меню «Видео».

[Xbox One / Xbox Series X] Игра больше не зависает, если одновременно отключаются контроллер/геймпад и открывается меню паузы. Изменения для Stadia Добавлено агрессивное поведение толпы.

Накануне CD Projekt RED подтвердила, что разрабатывает новую игру во вселенной «Ведьмак».