17.03.2026

Cyberpunk 2077 обновят для PS5: контент знакомый, а графика лучше

София Шадрина

Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

Команда CD Projekt Red подтвердила, что Cyberpunk 2077 получит бесплатное техническое обновление для PlayStation 5 Pro в ближайшее время. Обновление призвано улучшить производительность и графику игры на аппаратуре Pro-версии консоли без добавления нового контента.


Детали о точной дате релиза и технических характеристиках разработчики обещают обнародовать в ближайшие недели. Это обновление будет использовать технологию PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) — систему AI-апскейлинга, которая была впервые анонсирована в прошлом году и уже применена в Resident Evil Requiem и нескольких других проектах. PSSR позволяет рендерить игровые сцены в более низком разрешении и повышать качество кадра за счет алгоритмов искусственного интеллекта, обеспечивая более стабильную графику и более четкое изображение без потери частоты кадров.

«Готовьтесь к релизу на PS5 Pro, chooms — бесплатное техническое обновление для Cyberpunk 2077 для PlayStation 5 будет доступно в ближайшее время. Детали объявим в ближайшие недели», — именно такой анонс появился на официальной странице Cyberpunk в Х.

По данным Digital Foundry, новая версия апскейлера устраняет проблемы мерцания и артефактов, которые наблюдались в предыдущих версиях PS5, а результаты обновления демонстрируют более стабильный и плавный визуальный ряд. Это позволяет играм на PS5 Pro выглядеть ближе на PS5 Pro до нативного 4K, даже если фактическое разрешение рендера ниже.

Новый апскейлер станет частью последнего обновления системного ПО PS5, которое Sony начнет распространять поэтапно с 17 марта Кроме Cyberpunk 2077, технология будет доступна для таких игр, как Silent Hill 2, Final Fantasy VII Rebirth, Dragon Age: The Veilguard, Alan Wake 2, Control, Senua’s Saga: Hellblade II, Nioh 3, Monster Hunter Wilds и другие. Для некоторых проектов, как Assassin’s Creed Shadows и Cyberpunk 2077, PSSR будет внедрен через отдельные патчи в ближайшие недели.


Данные: Х

Sony также отмечает, что в PS5 Pro пользователи смогут включать или выключать PSSR для поддерживаемых игр. Хотя эффект отключения зависит от конкретного проекта, апдейт обеспечивает игрокам контроль над производительностью и качеством графики. Аналитики Digital Foundry, которые имели возможность протестировать несколько игр с новой версией технологии, отметили:

«Новый апскейлер обеспечивает тот уровень обновления, которого мы ожидали от PS5 Pro. Проблемы с мерцанием, миганием и другими визуальными артефактами были устранены, и он теперь обеспечивает более четкую и последовательную графику в игре».

Как минимум, это свидетельствует о том, что апдейт PSSR не просто косметический, а реально влияет на качество изображения внутри игр, как минимум в тех проектах, которые успели протестировать эксперты. Новый апскейлер стал результатом совместной работы Sony и AMD над Project Amethyst и призван сделать графику на PS5 Pro более качественной без снижения производительности. Обновление Cyberpunk 2077 на PS5 Pro станет первым крупным примером использования AI-апскейлинга в широкой доступности для игроков, демонстрируя преимущества новых аппаратных возможностей консоли и интеграции искусственного интеллекта в улучшение графики уже существующих игр.

Источник: X, TheVerge

