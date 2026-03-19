Обновление GeForce NOW: NVIDIA прекращает бесплатный доступ к Cyberpunk 2077 и не только

Олександр Федоткін

Оновлення GeForce NOW: NVIDIA припиняє безкоштовний доступ до Cyberpunk 2077 й не тільки

NVIDIA готовит обновление своего облачного сервиса GeForce NOW, планируя изъять из бесплатного доступа Cyberpunk 2077 и ряд других игр. 


NVIDIA добавит в список игр, доступных на платформе, Crimson Desert и Fallout 3. В то же время владельцы устройств Apple Vision Pro, Meta Quest и VR получат возможность играть с 90 FPS вместо 60. Функция будет доступна подписчикам уровня Ultimate. 

«Благодаря GeForce NOW пользователи могут превратить пространство вокруг себя в личный игровой кинотеатр, играя в любимые компьютерные игры на огромном виртуальном экране. Благодаря поддержке до 90 кадров в секунду для пользователей Ultimate игровой процесс становится более плавным, движения — более естественными, а действия — более комфортными», — подчеркивают в NVIDIA.

Поддержку GeForce NOW получат:

  • Everwind (Релиз в Steam состоялся 17 марта, совместима с GeForce RTX 5080)
  • Retro Rewind — Video Store Simulator (релиз состоялся 17 марта )
  • Crimson Desert (Новая игра в Steam, 19 марта, совместима с GeForce RTX 5080)
  • Fallout 3 (Steam)

В то же время с 1 апреля для бесплатных пользователей станут недоступными Cyberpunk 2077, Forza Motorsport, Icarus и Ark: Survival Ascended. Играть в эти игры смогут подписчики уровня Premium и выше. 


В NVIDIA объясняют, что это связано с тем, что оборудование, предназначенное для бесплатных подписчиков, не соответствует обновленным минимальным системным требованиям этих игр. Все подписчики GeForce NOW также должны иметь копию игры или по крайней мере лицензию через Game Pass. К тому же сервис накладывает ограничения на количество часов использования ежемесячно.

Ранее мы писали, что бета NVIDIA GeForce NOW вышла для Ubuntu 24.04 и SteamOS. В прошлом году NVIDIA запустила RTX 5080 на GeForce NOW для 23 хитовых игр — S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не в списке.

Источник: Neowin

