Для Opera GX вышел официальный мод Cyberpunk 2077 для Opera GX

Разработчики Opera GX объединились с CD Projekt Red, чтобы создать для пользователей браузера полноценную тему в стиле нашумевшего хита Cyberpunk 2077. Спойлер: получилось максимально аутентично и атмосферно.

Мод меняет интерфейс браузера, перерисовывая его полностью под узнаваемую стилистику игры CD Projekt Red. Он включает кастомизированные динамические обои, которые меняются в зависимости от времени суток тему, различные визуальные эффекты, которые синхронизируются с RGB-подсветкой ПК, а также звуки и музыку из игры. Дополнительно есть много различных опций в параметрах, которые пользователи смогут настроить под себя.

Сам мод Cyberpunk 2077 для Opera GX бесплатный — желающие могут скачать его в магазине GX.store. Вполне вероятно, что история на этом не закончится и в будущем для браузера Opera продолжат выходить новые темы для геймеров. Кстати, что касается Cyberpunk 2077, именно благодаря высоким продажам игры и дополнения «Иллюзия свободы» 2023 год стал для CD Projekt Red вторым лучшим за всю историю — общие продажи превысили $750 млн.

Демовидео модуля Cyberpunk 2077 для Opera GX