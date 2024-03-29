«Ведьмак 4» / The Witcher 4 уже на стадии препродакшена — игрой занимается более 60% (400 человек) команды CD Projekt

The Witcher 4 постепенно приближается к релизу — CD Projekt вчера отчиталась за 2023 год, который стал вторым лучшим за всю историю существования известного польского разработчика видеоигр.

«Ведьмак 4» и другие будущие игры

Новый «Ведьмак» перешел на стадию предварительного производства — по состоянию на 29 февраля 2024 года над игрой работало уже более 60% (400 сотрудников) команды CD Projekt. По плану, проект перейдет в полноценную (активную) фазу разработки во второй половине 2024 года.

Напомним, следующую часть знаменитой ведьминской серии впервые анонсировали еще в марте 2022 годапод кодовым названием Polaris. Ее разрабатывает на движке Unreal Engine 5 внутренняя команда CD Projekt и она вроде бы положит начало новой трилогии.

Другими анонсированными играми студии занимается значительно меньше сотрудников Ремейк первого «Ведьмака» (Canis Majoris) на Unreal Engine 5 от студии Fool’s Theory, сиквел Cyberpunk 2077 с кодовым названием Orion и первая игра CD Projekt RED по собственной франшизе (Hadar) — все они сейчас находятся на стадии «концептуального дизайна».

Еще одна интересная новость из отчета — CD Projekt рассматривает возможность лицензирования IP Cyberpunk 2077 и The Witcher сторонним студиям для создания мобильных игр. Пока что без конкретики.

Курс English For Tech: Speaking&Listening від Enlgish4IT. Після курсу ви зможете найкраще презентувати свої досягнення, обговорювати проекти та вирішувати повсякденні завдання англійською мовою. Отримайте знижку 10% за промокодом TCENG. Дізнатись про курс

Общие показатели

В 2023 году CD Pojekt Red заработал 1,23 млрд злотых ($307,65 млн) — на 29% больше, чем в 2022-м. Чистая прибыль достигла 481 млн злотых ($120,3 млн), что на 39% превосходит результат 2022 года. Как упоминалось в начале, 2023 год стал вторым лучшим годом за всю историю CDPR — чистая рентабельность достигла 39%.

Львиную долю денег в 2023 году обеспечили продажи Cyberpunk 2077 — 826 миллионов злотых ($206,6 млн) в общую копилку. Общие продажи Cyberpunk 2077 вместе с дополнением «Иллюзия свободы» / Phantom Liberty превысили $750 млн. Финансовые резервы выросли до 1,3 миллиарда злотых, благодаря чему CD Pojekt Red достигла «безопасного состояния».

Общие продажи игр CD Pojekt Red превысили 100 миллионов копий, из них более 75 млн при пришлось на ведьминскую трилогию The Witcher и еще 25 млн на Cyberpunk 2077. В компании уверены, что экшн-RPG будет хорошо продаваться еще очень долго, подобно третьему «Ведьмаку», пробившийся в топ-10 самых продаваемых игр в истории.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!