Новости Игры 27.11.2023 в 13:14 comment views icon

Для Starfield появился мод, отключающий надоедливую диалоговую камеру

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Диалоговая камера Starfield, как и ее система убеждения, напоминают своих собратьев из Oblivion ─ игры 2006 года. И далеко не все игроки в восторге от этих компонентов. Теперь, наконец, появился мод для Starfield, позволяющий настроить их работу в соответствии с личными предпочтениями.

Мод Disable Dialogue Camera позволяет вести разговор как от третьего, так и от первого лица, но без резкого увеличения изображения. Это делает групповое общение (например, как при первом знакомстве с различными участниками Constellation) менее жутким и дерганым. Также доступна возможность движения во время разговора с NPC.

Мод Disable Dialogue Camera совместим с Enhanced Dialogue Interface ─ популярным модом Starfield, который центрирует варианты ответов в диалогах и повышает их четкость, а также предлагает другие настройки. Предлагаются темы оформления, так что текст можно оформить в стиле  Fallout или The Witcher.

Чтобы установить Disable Dialogue Camera, потребуется иметь Starfield Script Extender и Address Library for SFSE Plugins. Эти компоненты необходимы для установки и ряда других модов, улучшающих игру.

Источник: pcgamer

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