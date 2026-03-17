Bethesda успокоила поклонников относительно DLSS 5 в Starfield: "Никакого ИИ-слопа"

Вчера NVIDIA анонсировала DLSS 5, назвав это «моментом GPT для графики». Компания Bethesda сразу же заявила, что «дополнительно настроит освещение и финальный эффект» противоречивых визуалов NVIDIA DLSS 5 в Starfield после резкой критики со стороны игроков относительно «ИИ-подобных» лиц в игре.





Множество пользователей оставили комментарии, критикуя продемонстрированную NVIDIA «ИИ-сгенерированную кашу» в Starfield и других крупных играх, включая Oblivion Remastered, Assassin’s Creed Shadows и Resident Evil Requiem, называя это «ИИ-фильтром», который «игроки не хотят». В рамках анонса NVIDIA признала проблемы, с которыми ранее сталкивались ИИ-видеомодели, но заявила, что ее решение — привязка модели к данным цвета и векторов движения из игрового движка (как в Frame Generation), чтобы результат оставался привязанным к оригинальной сцене.

Модель также учится «сквозно понимать сложную семантику сцены — персонажей, волосы, ткани и полупрозрачную кожу, а также условия освещения (фронтальное, контровое или рассеянное) — анализируя один кадр», после чего использует эти данные для генерации изображения. Однако, несмотря на заявления руководителя Bethesda Тодда Ховарда, который назвал влияние DLSS 5 «впечатляющим», часть игроков осталась недовольной фотореалистичным освещением и деталями лиц, что заставило компанию быстро смягчить первоначальный энтузиазм.

«Мы ценим ваш интерес и анализ нового освещения DLSS 5. Это очень ранний взгляд, и наши художественные команды еще будут настраивать освещение и финальный эффект, чтобы достичь результата, который, по нашему мнению, лучше всего подходит для каждой игры. Все это будет под контролем наших художников и будет полностью опциональным для игроков», — заявили в компании.

Последний комментарий связан с замечаниями пользователей о том, что DLSS 5 фактически накладывает ИИ-сгенерированную графику поверх оригинальной, что некоторые назвали «оскорблением для собственных художников» и призвали «не заставлять арт-команды работать с этим». Впрочем, Bethesda добавила, что продолжает работать с NVIDIA, чтобы найти баланс между улучшением изображения и сохранением оригинального художественного замысла.





В общем, DLSS дебютировала в 2018 году вместе с RTX 2080 и сначала означала лишь Deep Learning Super Sampling — технологию, которая рендерит игру в более низком разрешении с последующим масштабированием до нативного с помощью ИИ. С тех пор DLSS значительно эволюционировала, получив такие функции, как Frame Generation и Reflex, а теперь — ИИ-модель, которая добавляет новое освещение и материалы для достижения более «фотореалистичного» вида.

Критика DLSS 5 сосредоточена на том, что технология использует генеративный ИИ для изменения освещения, материалов и даже внешности персонажей, что иногда приводит к «неестественному» или «переделанному» виду сцены. Отношение к использованию ИИ в играх остается разделенным: часть индустрии выступает против, тогда как другие считают это неизбежным будущим. Сооснователь Rockstar и бывший сценарист Grand Theft Auto Dan Houser сравнил ИИ с «коровьим бешенством», тогда как CEO Genvid заявил, что «потребителям в целом безразлично» к генеративному AI в играх и что «поколение зумеров любит AI-контент».

Тем временем, Bethesda продолжает развивать Starfield как долгосрочный проект, но без радикального перезапуска. Тодд Говард прямо заявил, что следующие обновления «не являются Starfield 2.0» и ориентированы прежде всего на игроков, которым игра уже понравилась. По его словам, изменения будут «метауровня» — в частности в космическом геймплее — но не затронут фундаментальные проблемы, из-за которых часть аудитории отказалась от игры. Параллельно студия готовит новую волну контента и, вероятно, масштабные анонсы.

В марте 2026 года Bethesda уже анонсировала, что «вскоре» раскроет больше деталей относительно будущей игры, а инсайды и утечки указывают на DLC и расширение механик исследования. Также активно обсуждается релиз игры на PlayStation 5, который может завершить двухлетнюю эксклюзивность для Xbox и существенно расширить аудиторию. В то же время позиция Bethesda формируется на фоне смешанных результатов Starfield: несмотря на более 10 млн игроков в первые недели после релиза и статус крупнейшего запуска студии, удержание аудитории оказалось слабее, чем в предыдущих RPG компании.

Источник: IGN.com