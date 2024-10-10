До 15 лет за VPN — Киберполиция разоблачила «хакера», который предоставлял доступ к российским сайтам

Департамент киберполиции разоблачил организатора VPN, который предоставлял доступ к запрещенным российским ресурсам. Как оказывается, за такую деятельность можно получить до 15 лет.

На официальном сайте и в социальных сетяхиКиберполиция рассказывает, что отделение департамента В Хмельніцкой области совместно с ГУНП и СБУ прекратили деятельность сервиса, который предоставлял доступ к сайтам рф, запрещенных ограничением СНБО. 28-летний житель Хмельницкого, которого по какой-то причине называют хакером, организовал «незаконную деятельность VPN-сервиса».

«Стартап» позволял в обход санкций СНБО получать доступ к более 48 млн IP-адресов российского сегмента интернета. По данным следствия, ежедневный объем сетевого трафика превышал 100 гигабайт. Для настройки интернет-трафика с временно оккупированными территориями Украины и регионами рф фигурант оборудовал автономное серверное помещение в своей квартире. Кроме этого злоумышленник арендовал серверы, размещенные на территории Германии, Франции, Нидерландов и РФ. Благодаря этому спецслужбы врага имели техническую возможность доступа к информации обо всех пользователях VPN-сервиса».

Киберполиция отмечает, что провела обыски у злоумышленника и его вероятных сообщников в Хмельницком и Житомире. Полиция изъяла серверы, компьютеры и телефоны с доказательствами незаконной деятельности. Отрабатывается версия сотрудничества подозреваемого с РФ.

«Следователи объявили фигуранту подозрение по ч. 5 ст. 361 УКУ Ему грозит до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

На фоне этого «грандиозного» разоблачения возникает вопрос, знает ли Киберполиция о существовании в сети множества VPN-сервисов, большинство которых по определению легко может предоставить доступ к любым российским и другим ресурсам? Также интересно, запрещены ли VPN в Украине, если их организаторов арестовывают?

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