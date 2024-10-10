Новости Технологии 10.10.2024 в 14:54 comment views icon

До 15 лет за VPN — Киберполиция разоблачила «хакера», который предоставлял доступ к российским сайтам

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта

До 15 лет за VPN — Киберполиция разоблачила «хакера», который предоставлял доступ к российским сайтам

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Департамент киберполиции разоблачил организатора VPN, который предоставлял доступ к запрещенным российским ресурсам. Как оказывается, за такую деятельность можно получить до 15 лет.

На официальном сайте и в социальных сетяхиКиберполиция рассказывает, что отделение департамента В Хмельніцкой области совместно с ГУНП и СБУ прекратили деятельность сервиса, который предоставлял доступ к сайтам рф, запрещенных ограничением СНБО. 28-летний житель Хмельницкого, которого по какой-то причине называют хакером, организовал «незаконную деятельность VPN-сервиса».

«Стартап» позволял в обход санкций СНБО получать доступ к более 48 млн IP-адресов российского сегмента интернета. По данным следствия, ежедневный объем сетевого трафика превышал 100 гигабайт.

Для настройки интернет-трафика с временно оккупированными территориями Украины и регионами рф фигурант оборудовал автономное серверное помещение в своей квартире. Кроме этого злоумышленник арендовал серверы, размещенные на территории Германии, Франции, Нидерландов и РФ. Благодаря этому спецслужбы врага имели техническую возможность доступа к информации обо всех пользователях VPN-сервиса».

Киберполиция отмечает, что провела обыски у злоумышленника и его вероятных сообщников в Хмельницком и Житомире. Полиция изъяла серверы, компьютеры и телефоны с доказательствами незаконной деятельности. Отрабатывается версия сотрудничества подозреваемого с РФ.

До 15 років за VPN — Кіберполіція звинуватила «хакера» в організації доступу до російських сайтів

«Следователи объявили фигуранту подозрение по ч. 5 ст. 361 УКУ Ему грозит до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

На фоне этого «грандиозного» разоблачения возникает вопрос, знает ли Киберполиция о существовании в сети множества VPN-сервисов, большинство которых по определению легко может предоставить доступ к любым российским и другим ресурсам? Также интересно, запрещены ли VPN в Украине, если их организаторов арестовывают?

YouTube отменяет Premium-подписки, оформленные через VPN с использованием более низких украинских цен

Англійська для IT від Englishdom.
В межах курсу можна освоїти ключові ІТ-теми та почати без проблем говорити з іноземними колегами.
Дійзнайтеся більше

 

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить