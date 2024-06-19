YouTube отменяет Premium-подписки, оформленные через VPN с использованием более дешевых украинских цен

YouTube не только побуждает пользователей переходить на подписку Premium вместо использования блокировщиков рекламы, но также принимает меры, чтобы подписки были оформлены правильно — без использования мошенничества с более дешевыми региональными ценами других стран.

Некоторые пользователи Reddit сообщают, что YouTube внезапно отменил их Premium-подписки. Общим для многих случаев является то, что пользователи использовали VPN, чтобы подписаться на YouTube Premium по более низкой цене, чем то, что доступно для их домашнего рынка.

YouTube предлагает разные цены на Premium для определенных рынков, чтобы лучше соответствовать покупательной способности местной валюты и ожиданиям местных потребителей. Многие люди использовали VPN-соединение, чтобы замаскировать свою страну происхождения и воспользоваться этим региональным ценообразованием.

Например, одной из распространенных стран для таких обходных подписок является Украина. У нас подписка на YouTube Premium стоит 99 грн в месяц или около $2,44 по текущему курсу. Для сравнения, в США та же подписка обходится уже в $13,99 в месяц. При этом после такой подписки Premium будет работать нормально даже без VPN. Итак, использовав VPN с украинским IP-адресом, можно сэкономить более $100 в год. Но уже нет.

Пользователи Reddit, которые обратились в службу поддержки клиентов, получили ответ, что отмена подписки произошла из-за того, что пользователь «переехал» не в то место, из которого он подписался. Им посоветовали в дальнейшем подписываться с использованием местной карты и адреса, что неизбежно принесет им нормализованные региональные цены.

Таким образом, лазейка с использованием VPN и локальных украинских цен на YouTube Premium теперь закрыта.

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Источник: androidauthority