Киберполиция поймала в Киеве хакера, который помогал россиянам атаковать предприятия Европы

Киберполиция задержала в Киеве хакера, который за российские деньги создавал крипторы — специальное программное обеспечение для маскировки компьютерных вирусов под видом безопасных файлов.

Благодаря созданным крипторам в конце 2021 года члены российской группировки инфицировали компьютерные сети предприятия в Нидерландах и Бельгии. В результате они стали непригодны к использованию, а хакеры требовали уплатить выкуп за расшифровку компьютеров.

В ходе расследования киберполицейские установили причастность злоумышленника к российским хакерским группировкам «LockBit» и «Conti». Они специализируются на блокировании работы промышленных предприятий путем шифрования компьютерных сетей с целью получения выкупа.

В рамках досудебного расследования полицейские совместно с патрульными специального подразделения «TacTeam» батальона ТОР ДПП провели обыск в Киеве.

Также, по международному запросу от правоохранительных органов Нидерландов, был проведен обыск на территории Харьковской области.

Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи.

Сообщается, что сейчас следствие продолжается, решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Возможна дополнительная правовая квалификация.