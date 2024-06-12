Украина Новости 12.06.2024 в 12:36 comment views icon
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Киберполиция поймала в Киеве хакера, который помогал россиянам атаковать предприятия Европы

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Ігор Шелудченко

Автор новостей

Киберполиция задержала в Киеве хакера, который за российские деньги создавал крипторы — специальное программное обеспечение для маскировки компьютерных вирусов под видом безопасных файлов.

Благодаря созданным крипторам в конце 2021 года члены российской группировки инфицировали компьютерные сети предприятия в Нидерландах и Бельгии. В результате они стали непригодны к использованию, а хакеры требовали уплатить выкуп за расшифровку компьютеров.

В ходе расследования киберполицейские установили причастность злоумышленника к российским хакерским группировкам «LockBit» и «Conti». Они специализируются на блокировании работы промышленных предприятий путем шифрования компьютерных сетей с целью получения выкупа.

  • В рамках досудебного расследования полицейские совместно с патрульными специального подразделения «TacTeam» батальона ТОР ДПП провели обыск в Киеве.
  • Также, по международному запросу от правоохранительных органов Нидерландов, был проведен обыск на территории Харьковской области.
  • Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи.

Сообщается, что сейчас следствие продолжается, решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Возможна дополнительная правовая квалификация.


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