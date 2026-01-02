До тюрьмы на 20 лет: эксперты по кибербезопасности атаковали компании вредоносным ПО и требовали десятки миллионов долларов

Эти специалисты по кибербезопасности совершали именно то, для предотвращения чего их нанимали. Кажется, одна теория заговора только что получила подтверждение.

Интересно, как бы существовали борцы с киберугрозами, если бы не было киберугроз? Эти двое, кажется, решили обеспечить себя постоянной работой, создавая такие угрозы. К тому же очень прибыльной: с каждой отдельной жертвы требовали выплаты от $300 тыс. до $10 млн. BleepingComputer сообщает, что бывшие работники компаний по безопасности Sygnia и DigitalMint признали себя виновными в атаке на несколько американских компаний с помощью программ-вымогателей и удержание их данных с требованием выплаты огромных сумм. Теперь они могут получить два десятка лет заключения.

«Эти обвиняемые использовали свою сложную подготовку и опыт в области кибербезопасности для совершения атак программ-вымогателей — именно того типа преступлений, над прекращением которых они должны были бы работать. Вымогательство через интернет наносит вред невинным гражданам так же, как и изъятие денег непосредственно из их карманов. Министерство юстиции стремится использовать все доступные инструменты для выявления и ареста виновных в атаках программ-вымогателей там, где у нас есть юрисдикция», — заявил помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува.

40-летний Райан Клиффорд Голдберг из Уоткинсвилла, штат Джорджия, был менеджером по реагированию на инциденты в Sygnia, а 36-летний Кевин Тайлер Мартин из Роанока, штат Техас, был переговорщиком по угрозам программ-вымогателей в DigitalMint. Еще один неназванный соучастник занимал ту же должность, что и Мартин, в DigitalMint, но его еще не идентифицировали. По данным Министерства юстиции, эти три человека использовали программу-вымогатель ALPHV BlackCat для своей преступной деятельности, выплачивая ее администраторам 20% своего незаконного дохода.

Заговорщики атаковали компании в разных штатах, в частности в Мэриленде, Калифорнии, Флориде и Вирджинии. После уплаты 20% доли BlackCat группа разделила остальную добычу на три части и отмыла в биткоинах через различные каналы. Правоохранительные органы не рассказали историю их разоблачения, однако один из обвиняемых был задержан еще более двух лет назад. Также продолжается дело о конфискации преступно приобретенных активов, поэтому у жертв есть надежда на компенсацию.