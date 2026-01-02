Новости WTF 02.01.2026 comment views icon

До тюрьмы на 20 лет: эксперты по кибербезопасности атаковали компании вредоносным ПО и требовали десятки миллионов долларов

Андрій Русанов

Эти специалисты по кибербезопасности совершали именно то, для предотвращения чего их нанимали. Кажется, одна теория заговора только что получила подтверждение.

Интересно, как бы существовали борцы с киберугрозами, если бы не было киберугроз? Эти двое, кажется, решили обеспечить себя постоянной работой, создавая такие угрозы. К тому же очень прибыльной: с каждой отдельной жертвы требовали выплаты от $300 тыс. до $10 млн. BleepingComputer сообщает, что бывшие работники компаний по безопасности Sygnia и DigitalMint признали себя виновными в атаке на несколько американских компаний с помощью программ-вымогателей и удержание их данных с требованием выплаты огромных сумм. Теперь они могут получить два десятка лет заключения.

«Эти обвиняемые использовали свою сложную подготовку и опыт в области кибербезопасности для совершения атак программ-вымогателей — именно того типа преступлений, над прекращением которых они должны были бы работать. Вымогательство через интернет наносит вред невинным гражданам так же, как и изъятие денег непосредственно из их карманов. Министерство юстиции стремится использовать все доступные инструменты для выявления и ареста виновных в атаках программ-вымогателей там, где у нас есть юрисдикция», — заявил помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува.

40-летний Райан Клиффорд Голдберг из Уоткинсвилла, штат Джорджия, был менеджером по реагированию на инциденты в Sygnia, а 36-летний Кевин Тайлер Мартин из Роанока, штат Техас, был переговорщиком по угрозам программ-вымогателей в DigitalMint. Еще один неназванный соучастник занимал ту же должность, что и Мартин, в DigitalMint, но его еще не идентифицировали. По данным Министерства юстиции, эти три человека использовали программу-вымогатель ALPHV BlackCat для своей преступной деятельности, выплачивая ее администраторам 20% своего незаконного дохода.

Заговорщики атаковали компании в разных штатах, в частности в Мэриленде, Калифорнии, Флориде и Вирджинии. После уплаты 20% доли BlackCat группа разделила остальную добычу на три части и отмыла в биткоинах через различные каналы. Правоохранительные органы не рассказали историю их разоблачения, однако один из обвиняемых был задержан еще более двух лет назад. Также продолжается дело о конфискации преступно приобретенных активов, поэтому у жертв есть надежда на компенсацию.

