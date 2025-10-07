Новости IT-бизнес 07.10.2025 comment views icon

Нашествие хакеров: за год взломаны 81% британских вузов, 43% бизнесов, 80% компаний платят кибервымогателям

По результатам правительственного исследования, около 90% университетов и более 43% компаний в Великобритании, вошедших в анализ, по меньшей мере один раз подвергались хакерским атакам за последние 12 месяцев.

Среди числа громких хакерских атак — масштабная утечка данных автомобильного гиганта Jaguar Land Rover (JLR), которая привела к остановке работы, и недавняя атака на сеть детских садов, в которой изображения детей использовались как инструмент шантажа. Предприятия и научные учреждения всегда были уязвимыми для хакерских атак, однако именно в 2025 году в Великобритании подобные кибератаки стали массовым явлением. 

За последний год подавляющее большинство включенных в исследование университетов, колледжей дополнительного образования и средних школ пережили попытки взлома. Около 91% опрошенных университетов, 85% колледжей и 60% средних школ заявили о тех или иных формах кибератак. 

Среди начальных школ 44% заявили о попытках кибератак. 43% респондентов из британских компаний также отметили, что их предприятия в течение последнего года подвергались кибератакам. В рамках исследования были опрошены представители из более 2 тыс. предприятий, 250 начальных школ, 240 средних школ, 54 колледжей и 32 университетов.

По данным BBC, за последний год от кибератак в Великобритании пострадало более 610 тыс. предприятий и 61 тыс. благотворительных организаций. В частности, после масштабной утечки данных Jaguar Land Rover вынуждена была прекратить работу на несколько недель и обратиться за государственной помощью во избежание масштабных сокращений работников. Компанию также обеспечивают тысячи более мелких предприятий, которые тоже пострадали. 

BBC отмечает, что традиционно подобные кибератаки осуществляются с территории России. Есть основания предполагать, что атаки инициированы российским правительством в рамках асимметричной войны страны-агрессора против западных государств на фоне продолжения преступной войны против Украины. Однако в 2025 году большинство кибератак проводились с территории Великобритании, а их инициаторами были британские подростки.

«За последние пару лет ситуация немного изменилась: англоязычные хакеры, в основном подростки, берут в лизинг или арендуют у русскоязычных киберпреступников программы-вымогатели, а затем используют их для подрыва работы компаний, к которым они получили доступ, ради вымогательства денег. Эти преступники, как правило, сосредотачиваются на достаточно известных жертвах, потому что их интересует не только финансовая выгода: они хотят продемонстрировать свои навыки и получить признание в этой довольно отвратительной хакерской экосистеме, которая у нас есть», — объясняет эксперт по кибербезопасности из Королевского объединенного института оборонных исследований Джеймс Макколл. 

В ходе исследования было выявлено, что не во всех школах, университетах и компаниях введены современные протоколы и процедуры кибербезопасности. Наличие таких протоколов и процедур не предотвращает взломы полностью, но может помочь не допустить, чтобы учреждение стало легкой добычей.

Источники: ВВС; Tom’sHardware

