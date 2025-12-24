Разгром киберпреступников: Интерпол задержал 574 человека в 19 странах и обезвредил 6 программ-вымогателей

Международная операция под руководством Интерпола по противодействию киберпреступности привела к 574 арестам в 19 странах Африки и расшифровке шести вариантов программ-вымогателей — операция Sentinel сорвала деятельность группировок, нанесших ущерб на $21 млн, и позволила вернуть $3 млн.

Среди основных угроз были выявлены компрометация деловой электронной переписки и программы-вымогатели. В рамках масштабной скоординированной операции под руководством Интерпола международные правоохранительные органы, по сообщениям, арестовали 574 подозреваемых в 19 странах Африки, причастных к киберпреступной деятельности. Операция Sentinel, длившаяся с 27 октября по 27 ноября, позволила вернуть около $3 млн благодаря расшифровке шести вариантов программ-вымогателей и ликвидации более 6 000 вредоносных ссылок. Тройку самых распространенных киберпреступлений, выявленных в ходе операции, составили компрометация деловой электронной переписки (BEC), цифровое вымогательство и программы-вымогатели.

Расследованные в ходе операции дела, по оценкам, повлекли финансовые потери на сумму более $21 млн и охватывали около 20 африканских стран. Во время операции в Бенине правоохранители ликвидировали 43 вредоносных домена и заблокировали 4 318 аккаунтов в социальных сетях, связанных со схемами вымогательства и мошенничества, что привело к 106 арестам. В Камеруне власти оперативно отреагировали на фишинговую кампанию, связанную с онлайн-платформой по продаже транспортных средств: кампания была отслежена до скомпрометированного сервера, а банковские счета злоумышленников заморожены в течение нескольких часов после обращения пострадавших.

«Масштабы и сложность кибератак по всей Африке растут, особенно против критически важных секторов, таких как финансы и энергетика. Результаты операции Sentinel отражают преданность африканских правоохранительных органов, которые тесно сотрудничают с международными партнерами. Их действия успешно защитили средства к существованию, обезопасили чувствительные персональные данные и сохранили критическую инфраструктуру», — заявил директор по киберпреступности Интерпола Нил Джеттон.

Один из крупнейших случаев зафиксировали в Сенегале, где власти отследили попытку BEC-мошенничества, направленную против крупной нефтяной компании. Мошенникам удалось получить контроль над внутренними электронными почтовыми системами и, выдавая себя за руководителей, санкционировать банковский перевод на сумму $7,9 млн. Сенегальские органы власти смогли заморозить счета назначения и успешно остановить перевод до того, как средства были сняты.

В Гане атака программ-вымогателей зашифровала 100 терабайт данных, в результате чего финансовому учреждению было выдвинуто требование выкупа в размере $120 тыс. После проведения углубленного анализа вредоносного программного обеспечения ганские органы власти смогли идентифицировать код программы-вымогателя и успешно разработать инструмент для расшифровки, который позволил восстановить почти 30 терабайт данных. По этому делу были арестованы несколько подозреваемых.

Кроме атак программ-вымогателей, ганские правоохранительные органы также ликвидировали масштабную киберфрод-сеть, действовавшую на территории Ганы и Нигерии. Группировка обманула более 200 жертв на сумму более $400 тыс., используя профессионально оформленные веб-сайты и мобильные приложения, которые имитировали известные бренды сетей быстрого питания. В рамках этого дела в Гане были арестованы десять подозреваемых, изъято более 100 цифровых устройств и выведено из строя 30 мошеннических серверов.

Интерпол еще в июне 2025 года обращал внимание на резкий рост киберпреступности в Африке, утверждая, что незаконная деятельность в онлайн-пространстве составляет более 30% всех зарегистрированных преступлений в Западной и Восточной Африке. Кроме того, около двух третей африканских стран-членов заявили, что киберпреступления составляют среднюю или высокую долю (10-30% или 30%+) от общего количества преступлений.

Подобные операции в прошлом также давали успешные результаты, в частности операция Red Card, в рамках которой правоохранители арестовали 306 подозреваемых в семи странах Африки и изъяли 1 842 устройства, задействованные в киберзависимом мошенничестве и схемах обмана. Операция Serengeti, проведенная в прошлом году, позволила проникнуть в киберпреступные сети, которые, по оценкам, были ответственны за финансовые убытки на сумму $193 млн и направляли атаки против 35 000 жертв во всем мире.

