DOC.ua запустил бесплатное онлайн-тестирование на симптомы коронавируса COVID-19

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Медицинский онлайн-хаб DOC.ua запустил онлайн-тестирование на симптомы коронавируса COVID-19, тест является бесплатным и создан для самостоятельного выявления потенциальных рисков заболевания новым вирусом. Онлайн-тест разработан медицинским онлайн-хабом DOC.ua при экспертной поддержке инвестора Quarter Partners, технологический партнер – компания Middlewarе.

Экспресс-тест доступен для пользователей в Telegram, Viber и на сайте DOC.ua. Тестирование занимает 1-2 минуты. По его результатам можно узнать, к какой группе риска можно отнести текущее состояние здоровья: удовлетворительное, подозрение на ОРВИ или на коронавирус. При этом чат-бот подскажет, что делать или к кому обратиться.

Пользователю необходимо ответить на простые вопросы про состояние здоровья, контакты с больными и недавние путешествия. Тест составлен на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения для медицинских работников по первичному опросу пациентов с потенциальной угрозой заражения вирусом COVID-19.

Результаты теста носят информационный характер и не являются медицинским диагнозом. В случае выявления признаков заболевания DOC.ua рекомендует: при тяжелом состоянии обратиться в скорую помощь, при среднем и легком – проконсультироваться с семейным врачом или терапевтом в режиме онлайн-консультаций или записаться на прием.

Медицинская экспертная система для теста на COVID-19 создана на базе платформы Deepmemo Rules Engine компании Middleware. Она интегрирована в цифровую экосистему Doc.ua с помощью Corezoid Process Engine.

Источник: DOC.ua