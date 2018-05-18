Доля безналичных расчетов банковскими картами достигла 44,4% [Инфографика НБУ]

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По результатам первого квартала доля безналичных расчетов по объёму операций увеличилась до 44,4%, а общая сумма таких операций достигла 272,6 млрд грн. Это на 5,1 процентного пункта больше результата первого квартала 2017 года. Для сравнения, этот показатель в 2012 году составлял лишь 12,4%, в 2015 году — 31,2%, в 2016 году — 35,5% соответственно.

Наибольший объем безналичных операций приходился на операции в сети интернет — 40,5% (средний чек — 403 грн); наибольшее количество — на расчеты в торговой сети — 50,6% (средний чек — 237 грн).

Общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 1 апреля 2018 года составило 59,9 млн, из которых почти 34,8 млн шт — активных (58%).

Количество бесконтактных платежных карт также продолжает расти. За первый квартал их количество увеличилось на 4,9% и составило 2,9 млн шт.

За этот период сеть платежных терминалов выросла на 2,4% и на 1 апреля составила 257,7 тыс. шт, из которых 92% — торговые платежные терминалы. При этом, на один торговый платежный терминал в месяц приходилось 476 сделок на сумму почти 113 тыс грн.

Общее количество банкоматов в Украине осталась почти без изменений и составило 18,6 тыс. шт. Вместе с тем, количество программно-технических комплексов самообслуживания уменьшилось на 3,7%, составив 16,4 тыс. шт.

Источник: НБУ