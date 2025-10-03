Доля Windows 7 растет? Как возникла ошибка StatCounter и как работает статистика

Новые данные от компании StatCounter, специализирующейся на анализе веб-трафика, вроде бы показывают странный рост доли Windows 7 с 0,88% до 9,61%, особенно в Азии. Когда все ожидают, что Windows 11 удвоит свое присутствие перед завершением поддержки Windows 10, появился странный отчет о резком росте популярности Windows 7. Но это неправда. Это — ошибка в отчете.

Прежде чем объяснить, почему эти цифры вводят в заблуждение и Windows 7 на самом деле теряет пользователей, стоит понять, что такое StatCounter и как работает сервис. По собственному определению компании, это «простой, но мощный сервис веб-аналитики в реальном времени», похожий на Google Analytics.

Чтобы работать с ним, сайтам нужно установить специальный код отслеживания. Показатели StatCounter, в том числе и доля Windows 7, формируются на основе миллиардов просмотров страниц, зафиксированных ежемесячно на более чем 1,5 млн сайтов с этим кодом.

Когда вы открываете сайт со StatCounter, он считывает user-agent браузера. Эта строка сообщает, какую систему вы используете — Windows 11, Windows 7, Android, iOS или какую-то другую. Затем сервис обрабатывает эти анонимные данные и показывает долю каждой ОС как процент просмотров страниц в конкретное время и регион.

Однако интернет сильно изменился. Сегодня значительную часть трафика создают боты и ИИ-сканеры. Они могут завышать показатели, поэтому StatCounter время от времени удаляет или корректирует эти данные. В документации компании указано:

«Мы удаляем бот-активность и делаем небольшую коррекцию для Chrome-пререндеринга. Кроме этого, мы публикуем данные в том виде, как их получаем».

«Прыжок» Windows 7 — это ошибка

StatCounter опубликовала сентябрьские данные 2025 года. Согласно отчету, доля Windows 7 выросла с 0,88% в июле до 3,35% в августе, а в сентябре уже якобы поднялась до 9,61%. Для сравнения: самая новая Windows 11 имеет 48,94%, а Windows 10 — 40,5%.

Получается, что Windows 7 за месяц почти утроила показатели (рост на 186%). Но для рядового пользователя установить Windows 7 на новое оборудование почти невозможно.

Вероятная причина «скачка» — ошибка в определении ОС из-за изменений в Chromium User-Agent. Некоторые устройства могли быть неправильно идентифицированы как Windows 7. Или же новые боты маскировались под Windows NT 6.1 или старые версии IE/Chrome. Важно понимать, что StatCounter считает просмотры страниц, а не фактические инсталляции системы.

Поэтому, если в выборку попало большое количество ботов или сайтов с поддельными user-agent, мы получаем искаженные результаты. На самом деле рост Windows 7 просто невозможен.

Где сейчас найти установочный образ Windows 7? Как заставить ее работать, когда большинство новых драйверов, игр или программ с ней несовместимы? Даже Windows 10 часто невозможно установить на современные ноутбуки, потому что драйверы заблокированы под Windows 11. Что уж говорить о Windows 7.

Сегодня все крупные компании, от Nvidia до Steam, прекратили поддержку Windows 7. Сама Microsoft также прекратила поддержку старой ОС. Только Mozilla все еще обновляет Firefox для пользователей старой системы. Но это скорее исключение, чем правило. Поэтому очевидно, что тысячи людей не могли вдруг вернуться к Windows 7 «из ностальгии».

Это уже не первый раз, когда StatCounter показывает странные аномалии. В мае 2024 года сервис ошибочно «снизил» долю поисковика Google с 86,94% до 77,52%. Тогда некоторые связали это с популярностью ChatGPT, но проверка другими компаниями (например, SimilarWeb) подтвердила, что на самом деле Google сохранил стабильные показатели. Позже StatCounter тихо исправил данные, и Google снова вернулся к 87%.

Похожая ситуация повторяется и теперь с Windows 7. Вероятно, уже в ближайшие дни сервис исправит статистику. Хотя StatCounter обычно дает точную картину, он не контролирует исходные данные, поэтому такие ошибки время от времени могут появляться.

В 2025 году реальная доля Windows 7 на рынке операционных систем, вероятно, составляет менее 2%.

Источник: windowslatest