Microsoft прекращает выпуск крупных обновлений Windows 10 — поддержка ОС завершится 14 октября 2025 года

Windows 10 22H2 станет последней версией операционной системы Windows 10. Об этом говорится в публикации в блоге Microsoft.

В будущем все выпуски Windows 10 будут поддерживаться ежемесячными обновлениями безопасности. Выход таких обновлений продлится до 14 октября 2025 года. После этой даты Microsoft прекратит поддержку Windows 10. Хотя некоторые версии в канале Long-Term Servicing Channel будут получать обновления после даты окончания поддержки.

Windows client roadmap update! Key takeaways:

1 — #Windows10 will reach EOS on October 14, 2025.

2 — Version 22H2 will be the final version of Windows 10.

3 — You’ll see the next #Windows11 LTSC release in the second half of 2024.

Read the announcement: https://t.co/CPjGmRWZdj

— Windows IT Pro (@MSWindowsITPro) April 27, 2023