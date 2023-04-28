Новости Софт 28.04.2023 в 09:34

Microsoft прекращает выпуск крупных обновлений Windows 10 — поддержка ОС завершится 14 октября 2025 года

Вадим Карпусь

Автор новостей

Windows 10 22H2 станет последней версией операционной системы Windows 10. Об этом говорится в публикации в блоге Microsoft.

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В будущем все выпуски Windows 10 будут поддерживаться ежемесячными обновлениями безопасности. Выход таких обновлений продлится до 14 октября 2025 года. После этой даты Microsoft прекратит поддержку Windows 10. Хотя некоторые версии в канале Long-Term Servicing Channel будут получать обновления после даты окончания поддержки.

Microsoft призывает пользователей переходить на Windows 11, так как Windows 10 не получит никаких новых функций. Хотя изначально компания планировала сделать Windows 10 последней версией Windows и постоянно выпускать обновления для неё.

Теперь, когда Windows 11 доступна на рынке уже более полутора лет, неудивительно, что компания начинает сворачивать поддержку Windows 10, выпущенной в 2015 году. Первый шаг в этом направлении был сделан в январе, когда Microsoft прекратила распространение копий и лицензий Windows 10.

Источник: The Verge


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