Microsoft прекращает выпуск крупных обновлений Windows 10 — поддержка ОС завершится 14 октября 2025 года

Windows 10 22H2 станет последней версией операционной системы Windows 10. Об этом говорится в публикации в блоге Microsoft.

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В будущем все выпуски Windows 10 будут поддерживаться ежемесячными обновлениями безопасности. Выход таких обновлений продлится до 14 октября 2025 года. После этой даты Microsoft прекратит поддержку Windows 10. Хотя некоторые версии в канале Long-Term Servicing Channel будут получать обновления после даты окончания поддержки.

Windows client roadmap update! Key takeaways: 1 — #Windows10 will reach EOS on October 14, 2025.

2 — Version 22H2 will be the final version of Windows 10.

3 — You’ll see the next #Windows11 LTSC release in the second half of 2024. Read the announcement: https://t.co/CPjGmRWZdj — Windows IT Pro (@MSWindowsITPro) April 27, 2023

Microsoft призывает пользователей переходить на Windows 11, так как Windows 10 не получит никаких новых функций. Хотя изначально компания планировала сделать Windows 10 последней версией Windows и постоянно выпускать обновления для неё.

Теперь, когда Windows 11 доступна на рынке уже более полутора лет, неудивительно, что компания начинает сворачивать поддержку Windows 10, выпущенной в 2015 году. Первый шаг в этом направлении был сделан в январе, когда Microsoft прекратила распространение копий и лицензий Windows 10.

Источник: The Verge