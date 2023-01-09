Microsoft прекращает поддержку ОС Windows 7 и Windows 8.1 c 10 января 2023 года — они перестанут получать обновления безопасности

С 10 января корпорация Microsoft прекращает распространение обновлений безопасности и предоставление технической поддержки для операционных систем Windows 7 и Windows 8.1. Неделей ранее была прекращена поддержка этих ОС браузером Microsoft Edge. Версия Microsoft Edge 109 стала последней, поддерживающей устаревшие операционные системы.

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Другие программные решения также прекращают поддержку Windows 7 и Windows 8.1. В октябре прошлого года Google объявила, что 7 февраля браузер Chrome прекратит поддержку этих ОС. Хотя оба браузера продолжат работать на устройствах с указанными операционными системами, они не будут получать будущих критических обновлений безопасности или новых функций. Поддержка WebView2, инструмента, который позволяет разработчикам встраивать веб-контент в свои приложения, также прекращается 10 января.

Учитывая прекращение поддержки Windows 7 и Windows 8.1 и отсутствия будущих обновлений безопасности для них, рекомендуется установить на свои системы более современные ОС Windows 10 или 11. Но если это невозможно, Microsoft рекомендует заменить устройство на более новое до 10 января, чтобы избежать возможных проблем с безопасностью.

По данным StatCounter, по состоянию на декабрь 2022 года общая доля этих ОС составляла около 14%, что довольно существенно — в начале 2022 года на Windows работало более 1,4 миллиарда ежемесячно активных устройств.

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Источник: The Verge