Новости Игры 02.01.2024 в 13:04 comment views icon

Steam прекратил поддержку Windows 7, 8 и 8.1 – пока все работает, но обновлений и фиксов не будет

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Steam прекратил поддержку Windows 7, 8 и 8.1 – пока все работает, но обновлений и фиксов не будет

С 1 января 2024 года Steam официально прекратил поддержку операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. После этой даты существующие установки клиента Steam в этих операционных системах больше не будут получать обновления, включая обновления безопасности. Служба поддержки Steam не предложит пользователям решения проблем, связанных со старыми операционными системами. Steam не гарантирует бесперебойную работу на неподдерживаемых версиях.

Поддержка Steam ожидает, что после 1 января 2024 клиент Steam и игры на старых операционных системах будут работать некоторое время без обновлений, но не может гарантировать продолжение работы.

Основные функции Steam полагаются на встроенную версию Google Chrome, обновления которого не работают в более старых версиях Windows. Кроме того, для будущих версий Steam понадобятся обновления функций безопасности Windows, доступные только в Windows 10 и выше.

Steam настоятельно рекомендует всем пользователям Windows 7/8/8.1 обновиться как можно быстрее. Корпорация Microsoft прекратила обновление безопасности и техническую поддержку Windows 7 в январе 2020 года и Windows 8.1 в январе 2023 года. Компьютеры с этими операционными системами, подключенные к интернету, чувствительны к вредоносным программам и эксплойтам. Последние могут сделать игры или Steam неработоспособными и создают угрозу для пользовательских данных.

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Business Analyst Dinarys

Менеджер проектів (маркетинг) Nova Poshta Global, Київ

Источник: Steam

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