Doom запустили на зарядке Anker Prime Charger: помогли 2,26" дисплей и CPU на 150 МГц

Ещё один день — и ещё одна история о запуске Doom на устройстве, которое для этого совсем не предназначено. Однако на этот раз результат оказался особенно удачным: классическая игра работает «лучше, чем ожидалось», как отметил энтузиаст Аарон Кристофель. Самое интересное то, что новым носителем Doom стал не какой-то портативный гаджет, а настольное зарядное устройство Anker.

Речь идет о модели Anker Prime Charger (цена около $200). Это топовое решение компании для настольного использования с, можно сказать, избыточными характеристиками. Часть из них никак не влияет на запуск игры: Doom не нужны 250 Вт мощности Power Delivery, шесть USB-портов или фирменная технология GaNPrime.

Для игры значительно важнее стали дисплей и процессор. Зарядное устройство Anker Prime Charger оснащено цветным экраном диагональю 2,26 дюйма с разрешением 480×200 пикселей, а также SoC Synwit SWM34S с ядром Arm Cortex-M33 (150 МГц), 8 МБ оперативной памяти SDRAM и 16 МБ постоянной памяти. Именно этого оказалось достаточно, чтобы запустить игру 1993 года, когда домашние ПК обычно работали на одноядерных CPU с частотой около 25-33 МГц. Кристофель снизил разрешение в игре, чтобы достичь показанного уровня производительности.

Наиболее удивляет то, что Anker Doom оказалась не просто экспериментом, а вполне играбельной. Для управления используется лишь одна поворотная кнопка справа от дисплея. Вращением можно двигаться вперед или назад, комбинация вращения с нажатием меняет направления на влево и вправо. Простое нажатие кнопки отвечает за стрельбу и открытие дверей. Аудио в игре отсутствует. Единственным «звуковым сопровождением» можно назвать щелчки и прокручивание самой кнопки, которые идут в такт ретро-бойне на экране.

Кристофель подчеркнул, что этот порт Doom работает «полностью без аппаратных модификаций». Для загрузки программного кода он использовал лишь разъем для отладки, поэтому сзади видно несколько дополнительных проводов.

Этот проект становится еще одним примером того, как Doom адаптировали для самых неожиданных устройств. К подобным экспериментам уже входят запуск игры на одной лишь видеокарте, будильнике, тесте на беременность, мастурбаторе и даже с помощью кишечных бактерий.

