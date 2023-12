30 лет Doom — самые странные устройства, где удалось запустить легендарную игру id Software

10 декабря 1993 года игровая индустрия изменилась навсегда. id Software выпустила Doom — игру, изменившую графические и гейм-дизайнерские стандарты, а после — неожиданно ставшую бенчмарком для груды устройств, которые совсем не предназначались для видеоигр. Не зря появился мем: «Но сможет ли оно запустить Doom?».

В честь юбилея издание IGM опубликовало топ таких устройств, наиболее интересными из которых и делимся.

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn't really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.

Well, now it is. It's Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv

— foone🏳️‍⚧️ (@Foone) September 7, 2020