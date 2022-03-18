Дожали: LG Electronics приостанавливает все поставки в россию

18 марта южнокорейская компания LG Electronics сообщили о полной остановке поставок техники в россию — это резкое изменение позиции одного из крупнейших в мире производителей электроники и бытовой техники, ранее категорически от этого отказывавшегося.

В официальном заявлении LG Electronics всего два предложения.

«Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей. LG сохраняет приверженность поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи». LG Electronics

С начала российского вторжения экссотрудники украинского LG уже давили на топменеджмент техгиганта и потребовали свернуть бизнес в России, чтобы не финансировать агрессора. И вот сейчас LG под давлением общественности сменила позицию по войне в Украине.

На сегодня о приостановке работы в России из-за вторжения в Украину объявили более 300 мировых компаний и брендов из разных сфер. В то же время остается немало компаний, в том числе из сферы IT, которые продолжают работать в россии и финансировать кровавую войну против Украины.