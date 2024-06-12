Dragon Age: The Veilguard — 20 минут геймплея и очень много информации от BioWare

Electronic Arts и BioWare выпустили официальное 20-минутное игровое видео Dragon Age: The Veilguard. В демонстрации можно увидеть начало игры и компаньонов, диалоги, битвы с боссами и боевые механики.

Варрик, которого директор игры Корин Буше называет «Оби-Ваном Кеноби» франшизы, рассказывает предыдущую часть истории, чтобы объяснить мотивацию Соласа, он же Ужасный Волк. Видео дает возможность взглянуть на различных персонажей и классы в действии, включая Разбойника 1-го уровня по имени Рук, скаута Лейс Гардинг, ледяного мага Нив Галлус и Варрика, когда они сражаются с демонами, чтобы остановить уничтожение Завесы Соласом. Видео также демонстрирует атакованный город Минратус, бой в лесу Арлатан, взгляд на колесо способностей во время боя и многое другое.

Эльфийский бог-трикстер, кем оказался Солас, хочет сорвать Завесу, которая отделяет Тедас от мира демонов, чтобы восстановить бессмертие и славу своего народа — даже ценой многих жизней. Но герои разрушают его ритуал, и двое его древнейших и самых могущественных врагов освобождаются. Они стремятся завершить то, к чему стремились тысячелетия назад — получить полное господство над миром. Путешествие с намерением остановить этих двух могущественных божеств, охватит весь Тедас. Далее демонстрация представляет собой один длинный экшн, когда главные герои мчатся через столицу Империи Тевинтер.

Группа и боевая система

Размер группы, вместе с персонажем игрока, сократился с четырех до трех — бои станут более активными в пересчете на одного компаньона. Это делает игру похожей скорее на Mass Effect, чем на Dragon Age. Усилено взаимодействие персонажей: один мог бы накладывать эффект ослабления на врага, а другой в это время атаковал бы.

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Интересно, что от отношений со спутниками зависят и способности, которые они могут развивать. В свою очередь, отношения зависят от выборов в диалогах, как с ними, так и по ходу игры. Также развитие и навыки компаньонов зависят от выбора предыстории, которая обычно в подобных играх не имеет большого геймплейного значения.

«Каждый из спутников, с которыми вы путешествуете, имеет действительно сложную предысторию, собственные проблемы, глубокую мотивацию. И они разыгрываются через очень хорошо продуманные арки персонажей. Миссии, которые уникальны для них, но в конечном итоге связаны с большей историей. И по пути мы будем принимать важные решения для каждого из них, иногда влияя на то, кем они являются, иногда болезненные, я уже не раз плакала, а иногда очень радостные», — говорит Корин Буше.

Бой сосредоточен на уклонении, противодействии и использовании рискованных, но мощных атак, предназначенных для разрушения слоев брони противника. В центре его стратегии — колесо способностей, которое останавливает события и позволяет отдавать приказы. В частности, компаньоны могут быть оснащены как единицы поддержки или целители — запрос игроков после Dragon Age: Inquisition.

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Романтические отношения

Буше подтвердила, что в Dragon Age: The Veilguard можно завести роман с любым спутником, независимо от пола или расы персонажа. В предыдущих играх Dragon Age романтические персонажи имели разную сексуальную ориентацию. Например, с Соласом в Dragon Age: Inquisition’s могли заводить роман только женщины-эльфы.

«Они будут ссылаться на свой прошлый опыт или партнеров… Например, мы видели Гардинг. Возможно, я играю прямолинейного мужского персонажа, который флиртует с ней, но я решил не заводить роман. Она может встретиться с Таашем. Так что мое восприятие, моя личность не имеют никакого отношения к их идентичности, и это проявляется очень сильно»

Буше подтверждает, что вы сможете начать флиртовать со всеми довольно рано, когда вы привлечете всех семерых спутников в течение первого действия. Но только в более поздних частях игры, когда отношения развиваются, это может стать пикантным. В играх BioWare в таких случаях есть очень откровенные сексуальные сцены, и The Veilguard в этом плане не будет отличаться: «Конечно, мы — игра с рейтингом M. У нас есть нагота».

Корин Буше признается, что она играла в Baldur’s Gate 3 и является ее сторонницей: «Чем больше групповых ролевых игр, ориентированных на персонажей, с глубокой эмоциональной связью, тем лучше». Она говорит, что некоторые сцены в Baldur’s Gate 3 были «в некотором смысле шокирующими и комичными, и я бы сказала, что мне это понравилось».

Редактор персонажа

В играх BioWare традиционно не самая лучшая кастомизация волос. В своем стремлении создать собственную версию Шепарда или Хоука игроки обычно имеют проблемы с ограниченным количеством причесок, большинство из которых выглядят плохо. Dragon Age: The Veilguard наконец-то будет большое разнообразие вариантов волос, прически будут естественными и основанными на физике.

«Конечно, мы знаем, что когда мы общаемся с нашими поклонниками, первое, о чем все спрашивают, это прическа. Каждый раз. Поэтому с прическами мы уделили особое внимание, чтобы убедиться, что они хорошо представлены, чтобы каждый видел прически, которые казались бы аутентичными», — говорит Корин Буше.

По словам Буше, The Veilguard использует технологию прядей волос, частично позаимствованную из игры EA Sports. Волосы «полностью контролируются физикой», поэтому они «в движении выглядят даже лучше, чем в статике». некоторые комментаторы уже обратили внимание на улучшенные волосы в представленных видео.

Помимо причесок, Dragon Age: The Veilguard редактор персонажа предлагает множество вариантов настройки других параметров: «все ползунки, которые вы можете пожелать». Есть опция body morphher, которая позволяет игрокам выбирать различные размеры тела. Также есть варианты выбора местоимений для обращения, так что можно играть за небинарного персонажа. Конечно, редактор позволяет выбирать между людьми, эльфами, гномами и кунарами, с дополнительными параметрами происхождения, класса, фракции и стиля игры.

«Для нас очень важно, чтобы каждый мог увидеть себя, свою идеализированную версию себя или кого-то подобного в игре, и создатель персонажа действительно это позволяет».

Также при создании персонажа можно будет выбрать свою фракцию. Всего есть шесть фракций, включая «Воронов Антивы», «Серых стражей» и «Драконов Тени».

Последствия предыдущих игр для сюжета

В Dragon Age:The Veilguard можно будет перенести решения из предыдущих игр, но на этот раз все будет работать немного иначе. Возможность импортировать свои выборы интегрирована в редактор персонажа.

«Прошло 10 лет с тех пор, как игроки не играли. Они могли не помнить [что они делали в предыдущих играх]. Им может потребоваться обновление, и мы не хотим, чтобы новые игроки чувствовали, что они что-то теряют. Так что в создателе персонажа … вы можете вернуться к своему прошлому приключению».

На вопрос о том, все ли предыдущие персонажи будут вплетены в Veilguard, как Хоук, Буше ответила: «Я не скажу, что все, но да, некоторые из них». Впрочем, редактор не будет считывать файлы предыдущих игр.

Подтверждено, что игра не будет требовать обязательного привязывания учетных записей, в нее можно будет играть полностью офлайн. По неофициальным данным, новая версия движка Frostbite Engine нацелена на игру с частотой 60 кадров в секунду. На консолях игра будет иметь режимы производительности и качества. Dragon Age: The Veilguard выходит осенью 2024 года для PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S и ПК (Steam и Epic Games Store).

Источник: IGN