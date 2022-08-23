Дуров анонсировал запуск аукционов по продаже Telegram-никнеймов на основе блокчейна TON

Основатель Telegram Павел Дуров хочет разработать на базе мессенджера целую экосистему со своим блокчейном и маркетплейсом доменных имен.

Недавно Дуров опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором поделился успехами аукциона TON. По его словам, домен Wallet.ton был продан примерно за $260 тысяч, а casino.ton – за $244 тысяч.

Дуров уверен: Telegram с 700 млн. пользователей мог бы также выставить на аукцион редкие имена пользователей, ссылки на группы и каналы. Сейчас для этих целей зарезервированы «запоминающиеся миллионы адресов», например, @royal, @bank, @club, @game, @gift. Кроме того, на продажу могли бы пойти короткие имена пользователей, состоящие из четырех символов, а также стикеры и смайлики.

В качестве базы для аукциона команда Telegram рассматривает создание маркетплейса, разработанного на блокчейне TON. Право собственности при этом будет защищено посредством смарт-контрактов, подобных NFT (невзаимозаменяемые токены).

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Такая идея может принести телеграмму хорошие деньги. Не секрет, что долгое время на платформе вообще не было монетизации. Все изменила платная реклама и использование Premium-подписки. Идея с аукционом никнеймов и доменных имен — еще один способ заработать. Даже представить сложно, сколько ников закреплено за неактивными пользователями и ботами.

Пользователям идея Дурова не очень понравилась. К вечеру 22 августа пост Павла набрал более 20 тысяч дизлайков при 6,5 тысячах лайков. Автору публикации даже пришлось скрыть счетчик реакций.

Как известно, это не первая попытка Дурова «внедрить» элементы Web3 в Telegram. В 2018 году основатель мессенджера начал собирать средства на запуск блокчейн-платформы TON и выпуск криптовалюты Gram. Но проект пришлось свернуть из-за реакции Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая признала Gram ценной бумагой.

Но на этом Дуров не остановился. Он дистанцировался от TON, но при любой возможности поддерживал проект в Telegram. Так, например, в апреле 2022 года Телеграм запустил бота для крипто-платежей в Bitcoin и TONcoin прямо в мессенджере.