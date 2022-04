Telegram запустил бота для криптовалютных платежей в Bitcoin и Toncoin прямо в мессенджере

Популярный мессенджер Telegram запустил поддержку платежей через Toncoin. Для доступа к криптовалютам нужно зарегистрироваться в официальном боте @Wallet. Это позволит покупать токены при помощи банковских карт, обменивать и переводить на другие криптокошельки. Можно отправлять bitcoin (BTC) или toncoin (TON) другим пользователям, нажав на значок «Кошелек» в личных сообщениях.

You can now send #Toncoin directly within Telegram chats!

It’s a new way to send Toncoin without transaction fees to any Telegram user. With this service, you’ll no longer need to enter long wallet addresses and wait for confirmations.

Watch the video and test the new feature! pic.twitter.com/EtXSMFtJj6

— TON (@ton_blockchain) April 26, 2022