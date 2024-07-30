Дуров имеет 100 биологических детей и открывает код ДНК, чтобы они нашли друг друга

Холостяк и идейный одиночка Павел Дуров узнал, что он фактически является многодетным отцом. Теперь владелец Telegram хочет открыть свою ДНК, чтобы биологические дети могли по желанию идентифицировать себя.

Дуров рассказывает, что 15 лет назад друг попросил его сдать сперму в клинике — они с женой из-за проблем с фертильностью не могли иметь детей. Поэтому Павел не только помог другу, но и стал донором спермы.

«Руководитель клиники сказал мне, что «высококачественного донорского материала» не хватает, и что мой гражданский долг — сдать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему количеству пар. Это звучало достаточно безумно, чтобы заставить меня записаться на донорство спермы».

В 2024 году Дуров узнал, что эта его «благотворительная деятельность» помогла более 100 парам в 12 странах мира. И это еще не конец, потому что его сперма все еще хранится в замороженном виде много лет после того, как он перестал быть донором. Он планирует предоставить биологическим детям возможность узнать об этом:

«Теперь я планирую открыть код своей ДНК, чтобы мои биологические дети могли легче находить друг друга. Конечно, риски есть, но я не жалею, что был донором. Дефицит здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свой вклад в ее решение».

Дуров также желает «дестигматизировать понятие донорства спермы» и поощрять мужчин к этому делу, чтобы помогать семьям, у которых есть сложности с рождением детей. Он провозгласил принцип «Нарушай конвенции — переосмысливай норму!». Подобными взглядами Павел Дуров напоминает Илона Маска, который не является одиночкой и имеет много детей, а также постоянно подчеркивает важность их рождения.

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Источник: Du Rove’s Channel