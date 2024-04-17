Дуров в интервью Карлсону: о сохранении нейтралитета Telegram, давлении ФБР, Илоне Маске и Марке Цукерберге

Сегодня ночью вышло то же интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым, которое взял знаменитый пропагандист Такер Карлсон. Как и предполагалось — это сплошной поток самопиара Telegram и конечно же «героической борьбы» Илон Маска Дурова за свободу слова и тайну переписки. В этой заметке приведем некоторые главные тезисы из интервью, которые подсвечены в заголовке.

Часть, где Павел Дуров в очередной раз пытается опровергнуть свою принадлежность к России, можете при желании посмотреть сами, а мы лишь напомним, что один из создателей и бывший гендиректор российской соцсети вконтакте, которую в Украине запретили и заблокировали еще в 2017 году, никогда прямо не называл рф агрессором и террористом, которая развязала войну с единственной целью — геноцида украинцев и уничтожения Украины как государства.

В часовом интервью Дуров рассказал, что в 2013 году отказался выдать персональные данные пользователей вконтакте, которые занимались организацией протестов в Украине, по требованию российской стороны, и уехал из рф. Основатель Telegram рассказал, что пытался вести бизнес в разных точках мира: Берлине, Лондоне, Сингапуре, Сан-Франциско. Но везде ему мешала бюрократия. В конце концов, «семь лет назад» он приехал в ОАЭ, и с тех пор ни о чем не жалеет. Главным преимуществом ОАЭ Дуров считает соблюдение «нейтралитета» как одного из основополагающих принципов внешней политики.

«ОАЭ — нейтральная, небольшая страна, которая хочет жить со всеми в мире и согласии, не имеет геополитических союзов ни с одной из мировых сверхдержав. И поэтому это лучшее место для такой нейтральной платформы, как Telegram, ведь мы должны быть уверены, что сможем защитить конфиденциальность наших пользователей и их право на свободу слова». Павел Дуров, создатель Telegram

В интервью Павел Дуров упомянул о преследовании со стороны ФБР и других спецслужб США, которые приставали к нему в аэропорту и приходили домой, чтобы узнать детали о работе мессенджера. Также он рассказал, как во время последнего визита в США местные службы пытались узнать у одного из разработчиков Telegram, какие открытые библиотеки использует продукт и пытались убедить его добавить в код «некоторые инструменты».

Основатель Telegram пожаловался, что из-за нейтральности мессенджер постоянно находится под давлением со стороны правительств разных стран, но больше всего давят Apple и Google, которые постоянно злоупотребляют монопольным положением и легко могут удалить клиенты Telegram из своих магазинов за нарушение внутренних правил. По словам Дурова, Apple и Google используют обобщенные формулировки правил, чтобы интерпретировать и применять в соответствии с собственными интересами. Вдруг что, это очень древняя песня.

Что еще рассказал Павел Дуров в интервью:

Ежемесячно Telegram пользуется 900 млн человек (к концу 2024-го он ожидает роста до 1 млрд) и ежедневно в мессенджере регистрируются по 2,5 млн новых пользователей, и это при нулевых затратах на рекламу. По словам Павла Дурова, аудитория Telegram растет исключительно органично, тогда как конкуренты вливают «десятки миллиардов долларов» в рекламу и копируют функции шестилетней давности.

Создатель Telegram имеет на банковском счете «несколько сотен миллионов долларов», держит часть денег в биткоинах. Не тратит средства впустую на недвижимость, роскошные авто и яхты, а вместо этого принимает взвешенные решения, которые имеют ценность и значение для близкого окружения на 900 млн пользователей Telegram.

Павел Дуров — единственный и единоличный владелец Telegram. Он же — главный PM, который принимает все управленческие решения. По крайней мере, с его слов. В Telegram нет HR-отдела, поскольку Дуров считает его ненужным, а вся команда разработчиков — 30 лучших специалистов, «своего рода отряд морских котиков».

До сих пор Telegram не привлекал деньги венчурных фондов, чтобы сохранить независимость, и эти принципы остаются. В ближайших планах выход на биржу (IPO) не планируется, но это возможно в более отдаленном будущем.

Дуров считает, что его вконтакте в свое время во многом превзошла Facebook, а Марк Цукерберг вроде бы взял и использовал идею, которой Дуров поделился с ним во время личной встречи.

Основателю Telegram нравится стиль управления Илона Маска и то, что именно он купил Twitter (Х), поскольку бизнесмен постоянно экспериментирует и пытается создавать инновации, тогда как другие просто занимаются калькированием идей других. Он считает, что миру надо больше таких инноваторов, как Илон Маск.

Остается лишь вспомнить, что вчера Дуров также тизерил еще одно интервью с неизвестным журналистом либеральных взглядов.

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Полная версия видеоинтервью с Дуровым, которое взял Карлсон

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