Илон Маск считает, что миру нужно больше нефти, газа и детей – а еще Starship и автономная Tesla

Трудно преставить производителя электромобилей ратующим за повышение добычи нефти и газа. Однако Илон Маск понимает важность краткосрочного наращивания их добычи на фоне сложившейся в мире ситуации. Он говорил об этом на конференции по энергетике в Норвегии.

Также Маск поведал, о проектах, волнующих его больше всего: запуске космического корабля Starship и старту программы полностью автономного вождения в автомобилях Tesla (последняя столкнулась с активным противодействием общественников). Генеральный директор Tesla сосредоточен на том, чтобы к концу года в продаже появились полностью беспилотные автомобили компании с широким доступом в США и Европе, при условии одобрения государственных регулирующих органов.

Еще одна проблема, волнующая миллиардера, инженера и визионера – падение рождаемости. Он предупредил, что низкий уровень рождаемости представляет опасность для цивилизации и что это «одна из главных для меня […] вещей, о которых следует беспокоиться».

Population collapse due to low birth rates is a much bigger risk to civilization than global warming

