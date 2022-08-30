Илон Маск считает, что миру нужно больше нефти, газа и детей – а еще Starship и автономная Tesla

Трудно преставить производителя электромобилей ратующим за повышение добычи нефти и газа. Однако Илон Маск понимает важность краткосрочного наращивания их добычи на фоне сложившейся в мире ситуации. Он говорил об этом на конференции по энергетике в Норвегии.

«На самом деле я думаю, что нам нужно использовать нефть и газ в краткосрочной перспективе, потому что иначе цивилизация рухнет», — сказал Маск, — «У нас должен быть четкий путь к устойчивому энергетическому будущему».

Также Маск поведал, о проектах, волнующих его больше всего: запуске космического корабля Starship и старту программы полностью автономного вождения в автомобилях Tesla (последняя столкнулась с активным противодействием общественников). Генеральный директор Tesla сосредоточен на том, чтобы к концу года в продаже появились полностью беспилотные автомобили компании с широким доступом в США и Европе, при условии одобрения государственных регулирующих органов.

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«Две технологии, на которых я сосредоточен и которые я пытаюсь завершить до конца года, — это вывести наш звездолет на орбиту […], а затем заставить автомобили Tesla иметь возможность самостоятельного вождения»

Еще одна проблема, волнующая миллиардера, инженера и визионера – падение рождаемости. Он предупредил, что низкий уровень рождаемости представляет опасность для цивилизации и что это «одна из главных для меня […] вещей, о которых следует беспокоиться».

Population collapse due to low birth rates is a much bigger risk to civilization than global warming — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022

У Илона Маска девять детей, в том числе и близнецы, тайно рожденные от него в прошлом году топ-менеджером Neuralink. Ранее Маск заметил, что «вносит свой вклад» в увеличение населения мира.

Источник: TechSpot