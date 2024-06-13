Два месяца в игре Nintendo Splatoon после отключения серверов — фанат ведет дневник в X Twitter

Шутер Splatoon должен был быстро «умереть» после того, как Nintendo закрыла 8 апреля серверы консолей 3DS и Wii U. Но одному упорному игроку удалось играть в Splatoon гораздо дольше. Пользователь Lcd101, самопровозглашенный «последний игрок Splatoon 1», продержался на нефункциональном сервере более двух месяцев.

Lcd101 публикует обновление в X Twitter. Пост от 10 июня отмечает «63 день в сети Nintendo» с напоминанием, что «сегодня» десять лет назад Splatoon был официально представлен миру на выставке E3 2014.

Пока Lcd101 греется в ностальгии, Nintendo, похоже, взялась за Splatoon 2, шутер 2017 года от третьего лица для Switch. Разработчик сообщает, что Splatoon 2 потерял доступ к интеграции списка друзей из социальных сетей. Кроме того, игроки больше не смогут публиковать сообщения напрямую в Twitter или Facebook из Splatoon 3.

Поклонники начали жаловаться на тот факт, что «Splatoon 2 медленно умирает», поскольку игроки собираются в Splatoon 3, который вышел в 2022 году.

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Источник: GamesRadar