Nintendo Switch 2 не должна появиться до 2025 года. Анонс может состояться раньше

Nintendo сообщает издателям, что выход консоли следующего поколения стоит ожидать в первом квартале 2025 года. Это совпадает с выходом оригинальной Switch, которая была анонсирована в октябре 2016 года, но вышла в марте 2017 года.

Как сообщается, недавно издатели были проинформированы об изменении даты запуска с конца 2024 года на начало 2025 года, передаёт Engadget. Несколько источников сообщили, что они работают над играми для Switch 2, релиз которых запланирован на начало 2025 года. Одной из ключевых игр может быть долгожданная Metroid Prime 4, которая все еще находится в графике выпуска Nintendo, но не имеет конкретной даты.

Ранее в этом месяце Nintendo несколько повысила прогноз продаж консоли Switch в 2024 финансовом году с 15 млн до 15,5 млн по сравнению с 18 млн и 23 млн в 2022 и 2021 годах соответственно.

О будущем устройстве известно немного, включая название. Ходят слухи, что она будет иметь обратную совместимость со Switch. Скорее всего это будет эволюционным (не революционным) развитием, а ценник должен вписываться в $400.

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