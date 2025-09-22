Две кометы появятся на небе в октябре — как увидеть

В течение октября 2025 года появится редкая возможность понаблюдать сразу за двумя кометами в ночном небе.

Так, в октябре можно будет наблюдать за открытой 3 января этого года кометой C/2025 A6 (Lemmon). Первые наблюдения установили, что яркость этой кометы была недостаточной для того, чтобы космический объект могли видеть все. Однако ее дальнейшее движение сквозь Солнечную систему постепенно увеличивало яркость этой кометы.

Сейчас магнитуда C/2025 A6 (Lemmon) уже достигла 8,5. Если на пути этой кометы не возникнет препятствий, 21 октября ее магнитуда должна достичь 3,9. Ее можно будет увидеть невооруженным глазом, однако для этого необходимо будет найти место с минимальным световым загрязнением. Астрономы подсчитали, что лучшее время для наблюдения — вскоре после наступления сумерек, в направлении звезд Арктур и Изар.

Она будет на расстоянии 0,6 астрономических единиц и будет видна утром и вечером.

Второй кометой, которую можно будет увидеть в октябре, является C/2025 R2 (SWAN), вращающаяся вокруг Солнца за 22 тыс. 554 года. Чтобы наблюдать ее вблизи звезды Спика, придется дождаться 21 октября, когда комета будет находиться на расстоянии 0,27 астрономических единиц от Земли и будет иметь звездную величину 4.

Интересно, что C/2025 R2 (SWAN) была открыта украинским астрономом-любителем Владимиром Безуглым. В начале сентября эта комета внезапно выглянула из-за Солнца и привлекла внимание астрономов своей аномальной яркостью.

Комету C/2025 R2 (SWAN) впервые зафиксировал инструмент SWAN (Solar Wind Anisotropies) на борту космического аппарата SOHO, совместного проекта NASA и Европейского космического агентства. C/2025 R2 (SWAN) сразу же продемонстрировала звездную величину в 7,5. По мнению ученых, резкое увеличение яркости связано с так называемой «послеперигелийной вспышкой» — внезапным возрастанием активности кометы после максимального сближения с Солнцем.

C/2025 R2 (SWAN) появляется сразу после захода Солнца над западным горизонтом и остается видимой где-то около часа. Владимир Безуглый первым обнаружил объект по результатам анализа снимков низкого разрешения, сделанных инструментом SWAN.

Дальнейшие снимки продемонстрировали, что комета имеет отчетливую газопылевую кому диаметром 3,7 угловой минуты и ионный хвост, протянувшийся на 2,8 градуса — это больше пяти диаметров Луны на небе. Сейчас SWAN25B находится в созвездии Девы, вблизи звезды Спика, и из-за близости к Солнцу ее лучше видно в Южном полушарии.

Пока трудно предсказать вероятность наблюдений за этой кометой невооруженным глазом, поскольку эти космические объекты могут вести себя непредсказуемо и распадаться на отдельные фрагменты в процессе долгого путешествия и по мере приближения к Солнцу. 21 октября ожидается Новолуние, что обеспечит темное небо для наблюдений.

За кометами C/2025 A6 (Lemmon) и C/2025 R2 (SWAN) можно будет наблюдать невооруженным глазом или с помощью бинокля или домашнего телескопа. Если кометы переживут сближение с Солнцем и их яркость будет такой, как прогнозировалось, лучшее время для их наблюдения — 20-23 октября, когда они будут максимально близкими к Земле. На 20-21 октября также приходится пик метеорного потока Ориониды, когда ожидается около 20 метеоров в час.

Источник: NotebookCheck; Live Science