Двухэкранный ноутбук ASUS Zenbook DUO начал продаваться в Украине за ₴108,500

ASUS объявила о начале продаж в Украине Zenbook DUO (2024), ультрапортативного ноутбука, оснащенного двумя 14-дюймовыми OLED-сенсорными экранами с разрешением до 3K и частотой обновления 120 Гц. Это устройство со съемной полноразмерной Bluetooth-клавиатурой предлагает многообразие вариантов использования.

Согласно словам производителя, Zenbook DUO является ноутбуком класса Intel Evo Edition, что должно означать «непревзойденную мобильность» в легком корпусе массой 1,35 кг. Два полноразмерных OLED-дисплея ASUS Lumina OLED с разрешением до 3K, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 16:10 соединены между собой шарниром с углом раскрытия до 180°. Это позволяет расширить рабочее пространство, превратив дисплеи в один 19,8-дюймовый монитор, который можно использовать в вертикальной и горизонтальной ориентациях в нескольких режимах — ноутбук, два экрана, настольный ПК, совместная работа — под управлением программного обеспечения ASUS ScreenXpert.

Клавиатуру со встроенным аккумулятором можно отсоединить, чтобы полностью задействовать визуальное рабочее пространство, или же разместить на нижнем дисплее, превратив в рабочую панель обычного ноутбука. Ноутбук ASUS Zenbook DUO, доступный в Украине, комплектуется Bluetooth-клавиатурой, на которой присутствуют символы только украинской и английской раскладок.

Zenbook DUO оснащается процессором Intel до модели Core Ultra 9 с интегрированным нейронным процессором для ускорения ИИ-вычислений, 32 ГБ памяти LPDDR5x, твердотельным накопителем PCIe 4.0 до 2 ТБ, аккумулятору на 75 Вт*ч службы, а также аудиосистеме с поддержкой технологии Dolby Atmos, сертифицированной компанией Harman Kardon.

Доступность и цена

Ноутбук ASUS Zenbook DUO (2024) с процессором Intel Core Ultra 9 185H, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD емкостью 2 ТБ доступен по рекомендованной цене 108 499 грн. Устройство можно приобрести в официальном онлайн-магазине ASUS Украина, а также у партнеров компании в Украине.

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