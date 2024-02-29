Новости Украина 29.02.2024 в 15:15 comment views icon

Двухэкранный ноутбук ASUS Zenbook DUO начал продаваться в Украине за ₴108,500

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новостей

Двухэкранный ноутбук ASUS Zenbook DUO начал продаваться в Украине за ₴108,500

ASUS объявила о начале продаж в Украине Zenbook DUO (2024), ультрапортативного ноутбука, оснащенного двумя 14-дюймовыми OLED-сенсорными экранами с разрешением до 3K и частотой обновления 120 Гц. Это устройство со съемной полноразмерной Bluetooth-клавиатурой предлагает многообразие вариантов использования.

Согласно словам производителя, Zenbook DUO является ноутбуком класса Intel Evo Edition, что должно означать «непревзойденную мобильность» в легком корпусе массой 1,35 кг. Два полноразмерных OLED-дисплея ASUS Lumina OLED с разрешением до 3K, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 16:10 соединены между собой шарниром с углом раскрытия до 180°. Это позволяет расширить рабочее пространство, превратив дисплеи в один 19,8-дюймовый монитор, который можно использовать в вертикальной и горизонтальной ориентациях в нескольких режимах — ноутбук, два экрана, настольный ПК, совместная работа — под управлением программного обеспечения ASUS ScreenXpert.

111

Клавиатуру со встроенным аккумулятором можно отсоединить, чтобы полностью задействовать визуальное рабочее пространство, или же разместить на нижнем дисплее, превратив в рабочую панель обычного ноутбука. Ноутбук ASUS Zenbook DUO, доступный в Украине, комплектуется Bluetooth-клавиатурой, на которой присутствуют символы только украинской и английской раскладок.

Двухэкранный ноутбук ASUS Zenbook DUO начал продаваться в Украине за ₴108,500
Bluetooth-клавиатура с символами только украинской и английской раскладок

Zenbook DUO оснащается процессором Intel до модели Core Ultra 9 с интегрированным нейронным процессором для ускорения ИИ-вычислений, 32 ГБ памяти LPDDR5x, твердотельным накопителем PCIe 4.0 до 2 ТБ, аккумулятору на 75 Вт*ч службы, а также аудиосистеме с поддержкой технологии Dolby Atmos, сертифицированной компанией Harman Kardon.

Доступность и цена

Ноутбук ASUS Zenbook DUO (2024) с процессором Intel Core Ultra 9 185H, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD емкостью 2 ТБ доступен по рекомендованной цене 108 499 грн. Устройство можно приобрести в официальном онлайн-магазине ASUS Украина, а также у партнеров компании в Украине.

Двухэкранный ноутбук ASUS Zenbook DUO начал продаваться в Украине за ₴108,500

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить