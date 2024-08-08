Джордж Мартин писал в этом редакторе: легендарный WordStar для DOS получил вторую жизнь

Писатель-фантаст Роберт Дж. Сойер, лауреат премий «Хьюго» и «Небьюла», опубликовал бесплатный архив программы WordStar, которой пользовался Джордж Р. Р. Мартин и другие известные авторы.
Многие писатели имеют особое отношение к инструментам своего творчества. Для некоторых это ручка и блокнот, для других — печатная машинка IBM Selectric. WordStar стал таким фетиш-объектом для целого поколения авторов.
WordStar — это легендарный текстовый редактор, который появился на рынке в 1978 году и быстро стал любимцем многих писателей. Созданный для операционной системы CP/M, а позже адаптированный для MS-DOS, WordStar отличался от современных редакторов своим интуитивным интерфейсом и мощными функциями для творческого письма.
Среди поклонников WordStar — выдающиеся писатели Ральф Эллисон, Энн Райс и Джордж Р. Р. Р. Мартин. Энн Райс даже назвала программу «прекрасной и возвышенной» в комментарии на Facebook в 2015 году.
Сойер потратил недели на подготовку архива. Помимо самой программы, он включил подробные инструкции по использованию и PDF-версии оригинальных руководств объемом более 1000 страниц. Писатель также добавил эмуляторы MS-DOS для запуска WordStar на современных компьютерах.
Согласно Сойеру, Microsoft Word — это программное обеспечение, предназначенное для «написания под диктовку». WordStar же имеет другой набор инструментов, которые направлены на помощь в создании именно творческого материала.
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Источник: Gizmodo
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