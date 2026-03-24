"Рыцарь семи королевств" завершит съемки 2-го сезона в июне: релиз — через полгода

Первый сезон сериала «Рыцарь семи королевств» претерпел несколько переносов и в конце концов дебютировал в начале 2026 года. Второго, согласно Deadline, не придется ждать так долго, поскольку съемки в самом разгаре и должны завершиться уже в июне.





Если все пойдет за планом, то «Рыцарь семи королевств» стартует со вторым сезоном уже в начале 2027-го, фактически ровно через год после премьеры первого.

«Рыцарь семи королевств» — это экранизация новелл Джорджа Мартина о приключениях рыцаря Дунка и его оруженосца Эгга, которые путешествуют по Вестеросу примерно за столетие до событий «Игры престолов». Главные роли взяли на себя Декстер Сол Анселл и Питер Клэффи, при этом сам писатель ранее говорил, что они «как будто сошли со страниц его книг».

«Мы сейчас вместе монтируем некоторые сцены, поэтому приятно видеть, как [второй сезон] постепенно складывается воедино», — говорил шоураннер Айра Паркер в начале февраля. «То, что сериал выходит одновременно с нашей работой, стало благословением со всех сторон».

В первом сезоне Дунк и Эгг посетили рыцарский турнир, где завели пару новых друзей и понесли большую потерю. Второй экранизирует новеллу «Присяжный меч», где дуэт будет втянут в региональный спор во время летней засухи в Вестеросе. Ранее HBO представил трио новых и ключевых для истории персонажей и актеров: Люси Бойнтон получила роль леди Роанны Уэббер из Колдмоута, также известной как Красная Вдова; Бабу Сисей присоединится как сэр Беннис, а Питер Муллан — как сэр Юстас.





Айра Паркер ранее подтвердил, что второй сезон сериала «Рыцарь семи королевств» так же получит шесть эпизодов.

«Думаю, что объем будет таким же, возможно, даже меньше. Бюджет остался неизменным, но все дороже из-за инфляции».

Напомним, что сериал обошелся в $10 млн за эпизод (вдвое меньше, чем у «Игры престолов»). Возможно, ситуация с бюджетом изменится ввиду большой популярности шоу. Оно, напомним, вошло в тройку лучших премьер HBO и побило рекорд по оценкам среди экранизаций «Игры престолов».