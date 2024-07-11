«Ветры зимы» близко: Джордж Мартин намекает на завершение книги

Джордж Мартин, автор романов «Песнь льда и пламени»: поделился новой информацией о новом романе цикла, «Ветры зимы». Когда он будет завершен — об этом узнают не по слухам, а из «большого объявления».
В своем блоге, который называется Not a Blog, Джордж Мартин поделился новостью о том, что вскоре встретится со своими британскими издателями. Но, предупредил он, это не означает, что роман закончен.
«В прошлом году, когда я вспомнил, что увидел своего редактора из «Вояджера» в Лондоне, интернет сошел с ума из-за всевозможных теорий о том, если бы это означало, что «Ветры зимы» были завершены, и будет огромное объявление. Э-э-э… извините, но нет … Это не так», — пишет Мартин.
Ниже он добавляет: «Это не означает, что приближается какое-то важное объявление. На самом деле это ничего не значит… кроме желания прикоснуться к базе, догнать, восстановить старые контакты или завести новые… и Наслаждайтесь вкусной едой. Пожалуйста, успокойтесь, когда «Ветры зимы» будут закончены, ни слова не просочится, будет большое объявление… где и когда я не могу сказать».
Мартин представил набор новых обложек для «Игры престолов» и всей серии книг «Песнь льда и пламени». Пять книг доступны в боксе и будут продаваться в интернете и в магазинах с октября 2024 года.
Автор также рассказал о спектакле «Игра престолов», который должен состояться на сцене в Лондоне в следующем году и стать еще одним приквелом к событиям главных романов и сериалов. Изначально он назывался «Харренхол», но сейчас Мартин склоняется к названию «Железный трон».
Роман «Ветры зимы» запаздывает на 10 лет и, похоже, продвигается медленно. В ноябре 2023 года Мартин сказал, что написал 1100 страниц долгожданной книги — столько же, сколько и годом ранее.
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Источники: GamesRadar, IGN
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