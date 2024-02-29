EA уволит 670 работников (5% штата), закроет студию Ridgeline Games. Игра Respawn про Мандалорца — все.

Electronic Arts планирует уволить около 5% своего персонала, то составляет около 670 сотрудников. Это делается с целью реструктуризировать компанию и изменить ее операционную модель. Это стало известно из записки, распространенной генеральным директором EA Эндрю Уилсоном.

Эта новость появилась лишь через несколько дней после того, как EA объявила о «небольшой волне» увольнений после закрытия двух мобильных игр. Также стало известно, что Electronic Arts планирует «отойти» от разработки игр на основе лицензированной интеллектуальной собственности, которая, по мнению компании, «не будет успешной в (меняющейся) индустрии».

EA также сообщила, что в рамках волны увольнений закрывает свою студию Ridgeline Games — разработчика, ответственного за одиночную часть Battlefield. Разработка контента для одиночной игры в Battlefield переходит к студии Criterion, более известной благодаря франшизам Burnout и Need For Speed. Однако она работала на небольших участках Battlefield V и Battlefield 2042.

В своем публичном заявлении президент EA Entertainment and Technology Лаура Миле указала, что уход Маркуса Лехто в определенной степени привел к решению закрыть Ridgeline.

«Маркус Лехто недавно принял личное решение покинуть проект», — сказала она. «Чтобы обеспечить бесперебойную работу, мы немедленно назначили руководство Criterion, чтобы контролировать нашу работу в одиночной игре. В рамках этого изменения мы прекратим работу Ridgeline как отдельной студии в Сиэтле, а некоторые члены команды присоединятся к Ripple Effect. Они будут продолжать работать с командами DICE, Ripple и Criterion, создавая следующий опыт Battlefield».

Кроме того, в рамках указанной реструктуризации EA отменила игру от первого лица во вселенной Star Wars, которую разрабатывала студия Respawn Entertainments. Ранее сообщалось, что эта игра посвящена Мандалоцу — охотнику за головами. Эта новость стала серьезным шоком для тех, кто работал над проектом, в котором уже было завершено несколько уровней и вертикальный срез (часть игры, которая уже создается с полноценными процессами и высоким качеством, служит образцом для остальных уровней). Отмена игры о Мандалорце стала следствием стратегии по сокращению разработок игр на базе лицензированной интеллектуальной собственности, которая, как правило, требует немалых лицензионных сборов.

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За последние дни более тысячи работников в игровой отрасли потеряли работу. На днях сообщалось, что Sony уволит около 900 сотрудников PlayStation. Также 15% штата сокращает ESL FACEIT. Согласно озвученным цифрам, за первые 2 месяца 2024 года в игровой индустрии было уволено более 8 тыс. человек. В прошлом году в той или иной форме было уволено примерно 10 тыс. сотрудников.

Источник: insider-gaming 1, 2, 3

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