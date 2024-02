Sony уволит около 900 сотрудников PlayStation — пострадают самые успешные студии Naughty Dog, Insomniac и Guerrilla

Sony сообщила о «тяжелом решении» ─ компания вынуждена «реструктуризировать деятельность» и приняла решение начать сокращение персонала подразделения PlayStation. Это позволит «оптимизировать ресурсы».

Всего планируется уволить примерно 8% персонала (около 900 человек) в разных регионах мира. В том числе под сокращение попадут и сотрудники собственных студий PlayStation. Сокращение персонала будет происходить «в соответствии с местным законодательством и процессом консультаций».

Похоже, что больше всего пострадают работники в Великобритании. Согласно имеющейся информации, Лондонская студия PlayStation Studios будет полностью закрыта. Также будут сокращения в студии Firesprite и ожидаются различные сокращения в Sony Interactive Entertainment в Великобритании. В Японии компания введет программу дальнейшей поддержки карьеры. Bloomberg добавляет, что увольнения коснутся разработчиков студий Insomniac (стоит за Marvel’s Spider-Man), Naughty Dog (The Last of Us) и Guerrilla (Horizon). Это три из ее самых успешных дочерних компаний.

«Это невероятно талантливые люди, которые были частью нашего успеха, и мы очень благодарны за их вклад. Однако отрасль чрезвычайно изменилась, и нам нужно подготовиться к будущему, чтобы подготовить бизнес к тому, что ждет впереди. Нам нужно оправдать ожидания разработчиков и геймеров и продолжать развивать технологии будущего в играх, поэтому мы сделали шаг назад, чтобы убедиться, что мы готовы и в дальнейшем предлагать лучшие игровые впечатления для сообщества», — заявляет президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

В компании добавляют, что планы по реорганизации и оптимизации направлены на то, чтобы «в дальнейшем обеспечивать лучший игровой опыт».

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!